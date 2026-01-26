كتب- محمد نصار:

أطلقت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة (ACTA)، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من فبراير 2026.

ويعتمد النظام الجديد على تذكرة موحدة بقيمة 5 جنيهات تسري على جميع خطوط سير أتوبيسات العاصمة الجديدة داخل نطاق المدينة.

كما يتم إتاحة كارت اشتراك شهري بقيمة 100 جنيه يتيح استخدام الأتوبيسات طوال الشهر، على أن يتم طرح كروت الاشتراك للجمهور اعتبارًا من 25 يناير 2026، مع بدء العمل بها رسميًا في الأول من فبراير 2026.

وأوضحت الشركة أن بيع وشحن التذاكر والاشتراكات سيتم من خلال عدة منافذ معتمدة تشمل سائقي الأتوبيسات، ومحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT (محطتي مدينة الفنون والثقافة وعدلي منصور)، إضافة إلى مراكز خدمة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجهاز العاصمة الجديدة.

وأكدت الشركة أن النظام الجديد يتضمن حزمة من التيسيرات والدعم الاجتماعي، تشمل خصم 60% من رسوم إصدار كارت الاشتراك لفترة محدودة، وإتاحة الركوب المجاني لذوي الهمم والمحاربين القدامي، إلى جانب تنظيم عملية الصعود والنزول من الباب الأمامي للأتوبيسات حفاظًا على الانضباط وسلامة الركاب، فضلًا عن تقديم تيسيرات خاصة لكبار السن ممن تجاوزوا 70 عامًا.

اقرأ أيضًا:

توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها

موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة