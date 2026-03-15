مصر تعلن دعمها وتضامنها الكامل مع قطر

كتب : أسماء البتاكوشي

04:53 م 15/03/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد، وذلك في مستهل جولة لعدد من الدول العربية الشقيقة بالعاصمة القطرية الدوحة، بتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأكيد دعم مصر وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأشقاء في دول الخليج في مواجهة الاعتداءات المستهجنة وغير المبررة عليها.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "استهل وزير الخارجية اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر، ونقل رسالة منه بدعم مصر الكامل قيادةً وحكومةً وشعبًا لدولة قطر الشقيقة ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء في قطر في هذا الظرف الدقيق على إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة، كما أعرب عن التقدير البالغ لعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وحسب بيان الخارجية: "فإن أمير دولة قطر نقل تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن التقدير البالغ لمواقف مصر المبدئية والراسخة في دعم دولة قطر والتضامن معها، مثمنًا الدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في الحفاظ على استقرار المنطقة والدفاع عن الأمن القومي العربي".

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن: "وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض وإدانتها الكاملة للاعتداءات التي تتعرض لها من جانب إيران، والتي تستهدف المساس بسيادة دولة قطر وأمنها القومي ومقدرات شعبها الشقيق، مشددًا على أنه لا يمكن قبول أية ذرائع أو مبررات أو مسوغات لهذه الاعتداءات السافرة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن أمن دولة قطر ودول الخليج العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي".

وأشارت وزارة الخارجية في بيانها: "تناول اللقاء مع أمير دولة قطر متابعة الأوضاع الراهنة ومسار التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، والأهمية البالغة لخفض التصعيد وإنهاء الحرب وتغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار والعقل لتجنب اتساع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة نحو الفوضى الشاملة، مؤكدًا عدم نجاح الحلول العسكرية".

وشددت وزارة الخارجية أن: "الدكتور بدر عبدالعاطي شدد على استحقاقات اليوم التالي لتعزيز الأمن القومي العربي، بما في ذلك ضرورة تعزيز آليات العمل العربي المشترك ومفهوم الأمن القومي العربي، وتفعيل معاهدة الدفاع المشترك كضمانة أساسية لصون أمن الدول العربية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".

