"طبق الأحلام".. عمرو أديب: أنا مشتاق للبليلة ويكون فيها 4 صوابع قشطة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يعاني من نوبة كحة حادة دفعته للتواصل مع العديد من الأطباء وتناول كميات كبيرة من الأدوية، ممازحة متابعيه: "أنا عامل دماغ غير طبيعية بسبب العلاج، ولو نمت وأنا على الهواء اعذروني ومحدش يزعل مني".

وأضاف أديب، أن التعب الذي يشعر به نتيجة الكحة الشديدة أثر على حالته العامة، لكنه أصر على الظهور لمواصلة تقديم برنامجه رغم الإرهاق الواضح.

وأكد عمرو أديب، أن لديه "اشتياقًا خاصًا" لتناول طبق البليلة المصري، واصفاً إياه بأنه وجبة لا توجد في أي مكان آخر بالعالم بنفس جودتها في مصر، خاصة في مناطق الحسين والمالكي التي يمتلك فيها خبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً.

وتابع شارحاً تفاصيل "طبق الأحلام" بالنسبة له، حيث قال إنه يشتهي البليلة باللبن الخام والسكر البودرة، مع تشديده على وضع "4 صوابع قشطة" بالتحديد، ناصحاً جمهوره بأسلوبه الساخر: "بعد ما تاكل البليلة بالقشطة واللبن، نام على جنبك اليمين واقرا الشهادتين".