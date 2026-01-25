"زي القطر".. ماذا قال زاهي حواس عن محمد صلاح بمعرض الكتاب؟

كتب – أحمد العش:

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، أنه شعر بالحزن عندما هاجم الناس لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح رغم كل ما قدمه من إنجازات لمصر، مشيرًا إلى أنه شخصيًا لا يلتفت للمنتقدين، وشبه نفسه بالقطار الذي لا يتوقف عند النقد ويواصل مسيره رغم كل الهجمات.

وأضاف "حواس" خلال ندوة عقدت اليوم الأحد في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ57، أن النقد أحيانًا يُعتبر فرصة لتأكيد الإنجازات العلمية والأثرية التي قدمها طوال مسيرته، موضحًا أنه يمتلك أكثر من 60 كتابًا و250 مقالة علمية، فضلًا عن مساهماته الكبيرة في حماية التراث المصري ونشر المعرفة عنه عالميًا.

وأشار إلى أن هدفه الأساسي هو الدفاع عن الحضارة المصرية وموروثها الغني، مؤكدًا أنه دائمًا مستعد للتواصل مع أي شخص يرغب في التعلم أو التعاون، وأنه يعتبر نفسه ملتزمًا بنقل المعرفة لكل من يهتم بالآثار والتاريخ.

واختتم الدكتور زاهي حواس، حديثه بالتأكيد على أهمية وجود المزيد من الشباب والباحثين المخلصين الذين يساهمون في حماية مصر وحضارتها، مؤكدًا أن شغفه بالعلم والتراث هو الدافع الأكبر في كل ما قام به طوال حياته، وليس البحث عن الشهرة أو المناصب.

