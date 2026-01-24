إعلان

السيسي يشاهد عرض "قصة وطن" خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74

كتب : محمد نصار

12:08 م 24/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فعاليات احتفالية عيد الشرطة الـ74، حيث تابع عرضًا فنيًا بعنوان "قصة وطن"، ضمن فقرات الحفل الذي نظمته وزارة الداخلية بهذه المناسبة.

وتحتفل وزارة الداخلية، اليوم السبت، بذكرى عيد الشرطة الـ74 إحياءً لذكرى معركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 يناير عام 1952، والتي تمثل محطة بارزة في تاريخ الوطنية المصرية.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي عيد الشرطة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وظائف للمهندسين والفنيين.. خطوات التقديم على وظائف الكهرباء 2026
أخبار مصر

وظائف للمهندسين والفنيين.. خطوات التقديم على وظائف الكهرباء 2026
إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
مصراوى TV

إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
اقتصاد

شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
رمضان 2026.. محمد رجب يروج لمسلسله الجديد "قطر صغنطوط"
زووم

رمضان 2026.. محمد رجب يروج لمسلسله الجديد "قطر صغنطوط"
حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد
مصراوي ستوري

حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام