السيسي يشاهد عرض "قصة وطن" خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فعاليات احتفالية عيد الشرطة الـ74، حيث تابع عرضًا فنيًا بعنوان "قصة وطن"، ضمن فقرات الحفل الذي نظمته وزارة الداخلية بهذه المناسبة.

وتحتفل وزارة الداخلية، اليوم السبت، بذكرى عيد الشرطة الـ74 إحياءً لذكرى معركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 يناير عام 1952، والتي تمثل محطة بارزة في تاريخ الوطنية المصرية.

