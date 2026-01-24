كتب- محمد نصار:

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صورة اصطفاف قوات الشرطة المصرية، وذلك خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت.

وقال الرئيس السيسي، معقبًا: أوعى حد من اللي بيشوف الصورة دي يفرق بين الناس، دول ولادنا وبناتنا.. ولاد مصر، لا هما ميليشيات ولا جماعات خارجة عن القانون.. دي مؤسسة من مؤسسات الدولة، واللي فيها دول أبناء وبنات مصر من شعبنا.

وأضاف الرئيس: مش موجودين في المكان ده عشان حاجة غير عشان أمن مصر، وبأقول ده عشان يمكن حد يحاول يُسيئ، إحنا بنعمل ده مش عشان نحمي نظام، بنعمل ده عشان نحمي دولة بشعبها، اللي معمول ده مش لحماية شخص، لكن لحماية دولة وشعب من مخاطر وتهديدات شوفناها السنين اللي فاتت ولسه منتهتش.

وتابع السيسي: أسرة الشهيد رامي، دي أسرة مصرية، ماما علي وإخواته دول بيت من بيوت مصر، قولت قبل كده هاتوا شبابنا من الجامعات ييجوا يعيشوا معانا، نيجي في الإجازة الصيفية نقوله تعالى يا رامي أقعد معانا نوريك بابا كان بيعمل إيه، ده مش عبء على الأكاديمية، النهاردة الأكاديميات اللي عاملينها بالمستويات اللي موجودة جواها، هدفها تعمل عمل طيب وتضخ دماء جديدة في الدولة المصرية.

وختم الرئيس قائلًا: "اللي استشهد ماسقطش، ده اللي استشهد باقي، وهم أحياء عند ربهم يرزقون، المنظر ده عشان بلادنا في ظل التحديات اللي موجودة في كل حتة، وأنتوا شايفين، مش عايزين نقول كلام عشان لا نسيء لأحد، اللي موجود ده مش لحمايتي والله، والله والله مش لحمايتي، ده لحماية بلد".

