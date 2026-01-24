طوارئ قصر العيني: العلاج حق للجميع وخدمة لا تعرف التمييز

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن الحصول على العلاج حق أصيل لكل مواطن، تكفله الدولة، وتحرص مستشفيات قصر العيني على توفيره دون أي تمييز أو استثناء.

وأوضح أن العمل داخل أقسام الطوارئ يتم وفق منظومة مؤسسية تحكمها المعايير الطبية واحتياجات المرضى فقط، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات، أن مستشفيات جامعة القاهرة تتبع سياسة واضحة وآليات عمل ثابتة تضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، والإدارة الدقيقة للحالات الحرجة، انطلاقًا من كون تقديم الخدمة الطبية مسؤولية وطنية تلتزم بها المنظومة الصحية في كل الأوقات.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الطوارئ بقصر العيني، إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة وفق نظام متكامل يقوم على الجاهزية المستمرة وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب التنسيق الكامل بين الفرق الطبية وهيئات التمريض، بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة لكل مريض وفق أعلى المعايير المهنية.

واختتمت إدارة قصر العيني بالتأكيد على أن طوارئ المستشفى ستظل وجهة آمنة لكل من يحتاج إلى الرعاية العاجلة، مؤدية رسالتها الطبية والإنسانية باعتبارها التزامًا ثابتًا وحقًا لا يقبل التأجيل.

