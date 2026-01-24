"الرعاية الصحية" تُقدم 181 ألف خدمة عاجلة بأقسام الطوارئ في جنوب سيناء

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديم أكثر من 181 ألف خدمة طبية عاجلة داخل أقسام الطوارئ بمنشآت الرعاية الثانوية والثالثية التابعة لها بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، لضمان سرعة الاستجابة والتدخل الطبي الفوري للحالات الحرجة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن أقسام الطوارئ تمثل نقطة الانطلاق الأولى في رحلة علاج المريض، وخط الدفاع السريع لإنقاذ الأرواح، لما تقوم به من دور محوري في استقبال وفرز والتعامل الفوري مع مختلف الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة دون توقف.

وأوضح رئيس الهيئة، أن أقسام الطوارئ بمحافظة جنوب سيناء تضم 81 سرير ملاحظة وطوارئ موزعة على خمس منشآت صحية، تشمل: مستشفى شرم الشيخ الدولي 25 سريرًا، مستشفى رأس سدر 18 سريرًا، مستشفى سانت كاترين 10 أسرّة، مستشفى طابا 8 أسرّة، ومجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء 20 سريرًا، بما يحقق تغطية طبية متوازنة لمختلف مدن المحافظة، ويعزز من جاهزية التعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف أن أقسام الطوارئ تعتمد على نظام فرز طبي دقيق (Triage) لتحديد أولويات التدخل وفق درجة خطورة الحالة، بما يضمن توجيه الموارد الطبية بالشكل الأمثل، وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة وإنقاذ المرضى في التوقيت المناسب.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن أقسام الطوارئ تضم فرقًا طبية متخصصة من أطباء الطوارئ والجراحة والتخدير، وهيئات تمريض مؤهلة، إلى جانب توافر تجهيزات طبية حديثة تشمل أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي، وأجهزة الصدمات الكهربائية، وأجهزة المراقبة الحيوية، ووحدات الأكسجين المركزية، وغرف ملاحظة مجهزة، وغرف تدخلات عاجلة وجراحات بسيطة، بما يسمح بالتعامل مع مختلف أنواع الإصابات والحالات الطارئة بكفاءة عالية.

وأوضح أن خدمات الطوارئ تشمل التعامل مع الحوادث المرورية، والإصابات البالغة، وحالات النزيف الحاد، والأزمات القلبية، والسكتات الدماغية، والحالات التنفسية الحرجة، وحالات التسمم، فضلًا عن مضاعفات الأمراض المزمنة، والحالات الطارئة للأطفال وكبار السن.

وأكد رئيس الهيئة، أن حجم ونوعية الخدمات المقدمة داخل أقسام الطوارئ يعكسان كفاءة المنشآت الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وقدرتها على العمل في بيئات متنوعة تشمل المناطق السياحية والحدودية، والتعامل مع كثافات بشرية متغيرة، خاصة خلال مواسم الذروة السياحية.

ونوه رئيس الهيئة، إلى أن ما يتم تقديمه داخل أقسام الطوارئ، إلى جانب ما تشهده من تطوير مستمر في البنية التحتية والتجهيزات الطبية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، يمثل استثمارًا مباشرًا في سرعة إنقاذ المريض وحماية حياته، مؤكدًا استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في دعم وتطوير خدمات الطوارئ بجميع منشآت الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة العاجلة، وسرعة إنقاذ الأرواح، وترسيخ ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

واختتم الدكتور أحمد السبكي، أن الجاهزية العالية لأقسام الطوارئ بمنشآت الهيئة بمحافظة جنوب سيناء تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم ملف السياحة العلاجية، خاصة في المقاصد السياحية العالمية مثل شرم الشيخ ودهب وطابا وسانت كاترين، مشيرًا إلى أن توافر خدمات طوارئ متقدمة تعمل على مدار الساعة وفق أعلى المعايير الدولية يعد عنصرًا حاسمًا في تعزيز ثقة السائحين والوافدين، وضمان سلامتهم الصحية، ويعكس قدرة مستشفيات الهيئة على التعامل الفوري والاحترافي مع الحالات الطارئة للزائرين من مختلف الجنسيات، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة آمنة وجاذبة للسياحة العلاجية والسياحة الصحية المتكاملة.

