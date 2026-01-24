إعلان

السيسي: "اللي استشهد مسقطش.. ده باقي"

كتب : محمد نصار

01:40 م 24/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدير الدولة المصرية الكبير لتضحيات أبناء الشرطة والجيش من أجل حماية الوطن.

وقال الرئيس، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: اللي استشهد ماسقطش، ده اللي استشهد باقي، "وهم أحياء عند ربهم يرزقون".

وأضاف الرئيس: "المنظر ده عشان بلادنا في ظل التحديات اللي موجودة في كل حتة، وأنتوا شايفين، مش عايزين نقول كلام عشان لا نسيء لأحد، اللي موجود ده مش لحمايتي والله، والله والله مش لحمايتي، ده لحماية بلد".

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًّا.. وعدد ساعات الصيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الفتاح السيسي عيد الشرطة الجيش المصري الشرطة المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
رياضة محلية

أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
اقتصاد

شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف
أخبار مصر

اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف
طوارئ بشركات التوزيع لسحب عدادات الكهرباء المخالفة
أخبار مصر

طوارئ بشركات التوزيع لسحب عدادات الكهرباء المخالفة
صفقة تيك توك.. اتفاق جديد يضمن استمرار التطبيق داخل الولايات المتحدة
مصراوى TV

صفقة تيك توك.. اتفاق جديد يضمن استمرار التطبيق داخل الولايات المتحدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام