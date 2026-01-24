السيسي: "اللي استشهد مسقطش.. ده باقي"

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدير الدولة المصرية الكبير لتضحيات أبناء الشرطة والجيش من أجل حماية الوطن.

وقال الرئيس، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: اللي استشهد ماسقطش، ده اللي استشهد باقي، "وهم أحياء عند ربهم يرزقون".

وأضاف الرئيس: "المنظر ده عشان بلادنا في ظل التحديات اللي موجودة في كل حتة، وأنتوا شايفين، مش عايزين نقول كلام عشان لا نسيء لأحد، اللي موجود ده مش لحمايتي والله، والله والله مش لحمايتي، ده لحماية بلد".

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًّا.. وعدد ساعات الصيام