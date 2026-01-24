بالصور.. محافظ أسوان يضع حجر الأساس لكوبري السيل للمشاة

"قدموه قربانًا للآثار".. قرار قضائي عاجل ضد 3 متهمين بقتل طفل بأسيوط (فيديو

أسوان - إيهاب عمران:

وضع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حجر الأساس لإنشاء كوبري السيل للمشاة بمزلقان السيل، والذي يتم تنفيذه وفق أعلى معايير السلامة والأمان، ويأتي ذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأوضح المحافظ أن الكوبري يضم مصعدين لتسهيل الحركة على كبار السن وذوي الهمم، بارتفاع 6 أمتار وعرض 2.40 متر، ويتماشى تصميمه مع الهوية البصرية للمحافظة، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 3 أشهر.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن إنشاء الكوبري يمثل استجابة لمطلب شعبي طال انتظاره لسنوات طويلة، ويأتي تنفيذًا للوعود المقدمة لأهالي المناطق الحيوية.

وأكد محافظ أسوان حرص المحافظة على استكمال سلسلة مشاريع إنشاء كبارى المشاة، مضيفًا أنه تم مؤخرًا وضع حجر الأساس لكوبري كيما للمشاة في إطار جهود حاسمة للحد من الحوادث المتكررة على خطوط السكك الحديدية وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يعكس اهتمام الدولة بسلامة المواطن وتحقيق السيولة المرورية، وأن تحمل إحدى شركات القطاع الخاص التكلفة الكاملة للمشروع يعد نموذجًا مشرفًا للدور الوطني والإنساني للقطاع الخاص، ويجسد مفهوم المشاركة المجتمعية الحقيقية التي تدعمها الدولة.

وقدم المحافظ الشكر لمجلس إدارة الشركة برئاسة مجدي العزب على جهودهم المخلصة في خدمة المجتمع المحلي.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن النهج الذي تنتهجه الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يضع سلامة المواطن في مقدمة الأولويات، ويسعى لتوفير حياة كريمة من خلال تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، لإنشاء كوبري مشاة آخر أمام منطقة السيل، لتكتمل منظومة متكاملة من الحلول المرورية والإنسانية.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن هذه الكباري ستسهم بشكل مباشر في خدمة أهالي السيل وشرق المدينة، وتحقيق الربط الآمن بين شرق وغرب خطوط السكك الحديدية، بما يحافظ على أرواح المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، ويعزز جودة الحياة داخل المحافظة.