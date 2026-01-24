طوارئ بشركات التوزيع لسحب عدادات الكهرباء المخالفة

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر حالة الطوارئ بشركات التوزيع التسع بمختلف محافظات مصر؛ لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة استهلاك الكهرباء وضبط المخالفات، مع تطبيق أسرع لإجراءات رفع العداد بعد صدور تعديلات قانون الكهرباء الجديد 2026.

ونوهت الشركة، وفق بيان لها، بأنه لم يعد رفع العداد مقتصرًا على سرقة التيار فقط؛ بل يشمل الآن مخالفات مالية وإدارية وفنية قد يقع فيها بعض المشتركين دون قصد.

وأوضحت "القابضة للكهرباء" أن هناك حالات أخرى لسحب عداد الكهرباء فورًا وَفق تعديلات قانون الكهرباء الجديد، حسب البيانات الرسمية المنشورة على صفحة الوزارة بموقع "فيسبوك"؛ وهي كما يلي:

حالات سحب عداد الكهرباء

إذا لم يقُم المشترك بسداد فاتورة الكهرباء خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

في حال عدم سداد فاتورتَين متتاليتَين، يحق للشركة رفع العداد فورًا، مع تطبيق غرامة تأخير تصل إلى 7%.

إذا امتنع المشترك عن سداد المتأخرات أو لم يلتزم بخطة التقسيط المتفق عليها مع الشركة.

مخالفات فنية تستوجب رفع العداد

تعد بعض المخالفات الفنية جسيمة، وقد تصل إلى فسخ التعاقد نهائيًّا، وأحيانًا الإحالة إلى الجهات القانونية؛ ومنها:

كسر أو إزالة أختام العداد أو أجهزة القياس.

الحصول على التيار الكهربائي من خلال وصلة خلف العداد بقصد تقليل الاستهلاك المسجل.

توصيل الكهرباء لشخص أو جهة أخرى من العداد الخاص دون تصريح.

استخدام الكهرباء في غير الغرض المتعاقد عليه؛ مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون إخطار الشركة.

حالات إدارية تؤدي إلى رفع العداد

هناك عدد من المخالفات الإدارية تمنح الشركة حق رفع العداد؛ أبرزها:

زيادة الأحمال دون تصريح.

تركيب أجهزة أو معدات تستهلك قدرة كهربائية أكبر من المسموح بها في التعاقد؛ بما قد يضر بالشبكة.

منع المعاينة أو التفتيش؛ عبر رفض السماح لمندوبي الشركة بقراءة العداد أو إجراء التفتيش لمدة دورتَين متتاليتين.

هدم المبنى أو تغيير معالمه؛ في هذه الحالة تتم تصفية المديونية ورفع العداد، لإعادة تركيبه لاحقًا وَفق مقايسة جديدة.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام