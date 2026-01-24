إعلان

معرض الكتاب.. استعدادات فتيات طلائع الأزهر للفقرات الفنية

كتب : أحمد العش

01:37 م 24/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    استعدادات فتيات طلائع الأزهر للفقرات الفنية (2)
  • عرض 5 صورة
    استعدادات فتيات طلائع الأزهر للفقرات الفنية (3)
  • عرض 5 صورة
    استعدادات فتيات طلائع الأزهر للفقرات الفنية (1)
  • عرض 5 صورة
    استعدادات فتيات طلائع الأزهر للفقرات الفنية (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد العش:

رصد "مصراوي"، في جولة داخل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، صباح اليوم السبت، تنوُّع الأنشطة والفاعليات التي يقدمها الجناح لزواره، ضمن مشاركته في الدورة الـ(57) للمعرض.

والتقطت عدسات "مصراوي" مشاهد باهرة لاستعداد فتيات طلائع الأزهر الشريف لتقديم إحدى الفقرات الفنية ضمن برنامج الجناح اليوم، في لوحة إبداعية عكست روح الفن والرسالة.

وشهد الجناح إقبالًا لافتًا من مختلف الفئات العمرية من مختلف دول العالم، في ظل ما يقدمه من محتوى معرفي وثقافي يهدف إلى نشر الوعي وترسيخ قيم الفكر الوسطي المستنير.

وتضمنت الجولة التعرف على أركان الجناح المتعددة؛ من بينها ركن الخط العربي، وركن مجلة نور للأطفال، وركن الفتوى، وركن المخطوطات وورش الترميم، إضافة إلى مركز بيع الكتب، فضلًا عن الفقرات الفنية والإنشاد الديني، التي أضفت أجواءً روحانية وثقافية مميزة، ليقدم جناح الأزهر تجربةً متكاملةً تجمع بين العلم والثقافة والتراث.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًّا.. وعدد ساعات الصيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جناح الأزهر الشريف معرض القاهرة الدولي للكتاب الأزهر الشريف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
حوادث وقضايا

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
مصراوى TV

إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
هدى الإتربي جريئة وروبي بفستان أحمر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي جريئة وروبي بفستان أحمر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
اقتصاد

شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف
زووم

بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام