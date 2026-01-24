معرض الكتاب.. استعدادات فتيات طلائع الأزهر للفقرات الفنية

كتب- أحمد العش:

رصد "مصراوي"، في جولة داخل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، صباح اليوم السبت، تنوُّع الأنشطة والفاعليات التي يقدمها الجناح لزواره، ضمن مشاركته في الدورة الـ(57) للمعرض.

والتقطت عدسات "مصراوي" مشاهد باهرة لاستعداد فتيات طلائع الأزهر الشريف لتقديم إحدى الفقرات الفنية ضمن برنامج الجناح اليوم، في لوحة إبداعية عكست روح الفن والرسالة.

وشهد الجناح إقبالًا لافتًا من مختلف الفئات العمرية من مختلف دول العالم، في ظل ما يقدمه من محتوى معرفي وثقافي يهدف إلى نشر الوعي وترسيخ قيم الفكر الوسطي المستنير.

وتضمنت الجولة التعرف على أركان الجناح المتعددة؛ من بينها ركن الخط العربي، وركن مجلة نور للأطفال، وركن الفتوى، وركن المخطوطات وورش الترميم، إضافة إلى مركز بيع الكتب، فضلًا عن الفقرات الفنية والإنشاد الديني، التي أضفت أجواءً روحانية وثقافية مميزة، ليقدم جناح الأزهر تجربةً متكاملةً تجمع بين العلم والثقافة والتراث.

