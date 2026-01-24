كتب- علاء عمران:

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الاستراتيجية الأمنية للوزارة ترتكز على رصد واستباق المخاطر والجريمة بمختلف أنواعها.

وأضاف خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 74 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نقف بالمرصاد لمواجهة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية ضد الوطن، خاصة أن هذه الجماعة الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتحتفل وزارة الداخلية اليوم السبت بعيد الشرطة الرابع والسبعين، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، التي لم تكن مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل لحظة فارقة أعادت تعريف معنى الشرف والواجب والانتماء للوطن. يومها، وقف رجال الشرطة المصرية في وجه قوة الاحتلال البريطاني، مدججين بالإيمان قبل السلاح، رافضين تسليم مبنى المحافظة أو إنزال علم مصر، فكتبوا بدمائهم صفحة خالدة في سجل الوطنية.

وألقى اللواء محمود توفيق كلمة خلال الاحتفالية كشف فيها جهود الوزارة في مختلف المجالات واستعرض الاستراتيجية الأمنية للوزارة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة، الذي يقام كل عام في 25 يناير، بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

