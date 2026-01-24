إعلان

كتب : منال المصري

12:32 م 24/01/2026

من البنك الذي يقدم أعلى سعر عائد على الشهادات؟

كتبت – منال المصري:

دخل بنك ناصر الاجتماعي في منافسة قوية مع القطاع المصرفي، بعد إعلانه طرح شهادة ادخار جديدة تعد الأعلى عائدًا في السوق حاليًا، بعائد سنوي يصل إلى 18%.

وأوضح البنك، في بيان له، أنه قرر طرح شهادة جديدة تحت اسم "سند" لمدة عام واحد، بعائد سنوي 18% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو 17% يصرف شهريًا، لتكون بذلك الأعلى من حيث العائد بين الشهادات ذات الأجل المماثل في البنوك المصرية.

وتتاح الشهادة لكافة العملاء، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من ألف جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، فضلًا عن إمكانية كسرها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

ولا يوجد حاليًا أي بنك آخر يقدّم شهادة ادخار لمدة عام بعائد يضاهي شهادة بنك ناصر الاجتماعي، ما يجعلها الأعلى على مستوى القطاع المصرفي.

وتتجه البنوك في الوقت الراهن إلى تجنب طرح شهادات ادخار قصيرة الأجل (سنة واحدة)، وتكتفي بطرح شهادات لمدة 3 سنوات، نظرًا لخضوع الودائع الأقل من 3 سنوات لنسبة الاحتياطي الإلزامي البالغة 18%، حيث تُلزم البنوك بإيداع هذه النسبة لدى البنك المركزي المصري دون احتساب عائد، وفقًا للتعليمات الرقابية.

في المقابل، لا يخضع بنك ناصر الاجتماعي لقرارات الاحتياطي الإلزامي، لعدم خضوعه لرقابة البنك المركزي المصري، حيث يتبع وزارة التضامن الاجتماعي وفقًا لقانون إنشائه.

ويطرح كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار بعائد ثابت 16% لمدة 3 سنوات، والتي تعد من أعلى أسعار العائد المقدمة حاليًا داخل القطاع المصرفي.

ويأتي طرح شهادة بنك ناصر الاجتماعي مرتفعة العائد بالتزامن مع استحقاق شهادات الادخار ذات أجل السنة بعائد 23.5% و27% في بنكي الأهلي ومصر، وعدم وجود شهادة منافسة لها في الوقت الحالي داخل البنوك.

