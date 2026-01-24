إعلان

رمضان 2026.. محمد رجب يروج لمسلسله الجديد "قطر صغنطوط"

كتب : هاني صابر

11:07 ص 24/01/2026

محمد رجب يروج لمسلسله الجديد ''قطر صغنطوط''

كتب- هاني صابر:

روج النجم محمد رجب، لمسلسله الدرامي الجديد "قطر صغنطوط" المقرر أن ينافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر رجب، صورة من الكواليس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل قطر صغنطوط رمضان 2026، إنتاج: أستاذ ممدوح شاهين، تأليف: محمد سمير مبروك، إخراج: هاني حمدي".

مسلسل "قطر صغنطوط" تدور أحداثه في 15 حلقة وسيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي وينتمى إلى نوعية الجريمة والغموض،وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج هاني حمدي.

محمد رجب رمضان 2026 مسلسل قطر صغنطوط إنستجرام

