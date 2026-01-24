مباريات الأمس
10 أشخاص تسببوا في إيقاف قيد الزمالك

كتب : هند عواد

11:01 ص 24/01/2026
    خوان بيزيرا
    عدي الدباغ (5)
    عدي الدباغ (6)
    صلاح الدين مصدق
    جوزيه جوميز
    السويسري كريستيان جروس
    كريستيان جروس
    المدرب السويسري كريستيان جروس
    فرجاني ساسي
    فرجاني ساسي

تعرض نادي الزمالك، لضربة جديدة، بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم، إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم، للمرة العاشرة، بسبب مستحقات لاعب الفريق الحالي.

إيقاف قيد الزمالك للمرة العاشرة

تعرض الزمالك لإيقاف قيد عاشر، بسبب مستحقات متأخرة من صفقة خوان بيزيرا، لاعب الفريق الحالي، لصالح ناديه السابق أوليكساندريا الأوكراني، وتصل إلى 800 ألف دولار.

10 أشخاص تسببوا في إيقاف قيد الزمالك

تعرض الزمالك لإيقاف القيد، بسبب 10 قضايا تخص لاعبين ومدربين سابقين بالفريق، إضافة إلى أندية بعض لاعبي الفريق حاليا.

وجاء إيقاف قيد الزمالك بسبب هؤلاء الأشخاص:

1. نادي نهضة الزمامرة المغربي: مستحقات متأخرة من صفقة صلاح الدين مصدق قيمتها 250 ألف دولار

2. جوزيه جوميز، مدرب الزمالك السابق: مستحقات متأخرة قيمتها 120 ألف دولار

3. فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق: حكم نهائي بمستحقات سابقة له قيمتها 505 ألف دولار

4. كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق: مستحقات متأخرة قيمتها 133 ألف دولار

5. كاسترو، مدرب حراس الزمالك السابق: مستحقات متأخرة قيمتها 20 ألف دولار

6. نادي إستريلا أمادورا البرتغالي: مستحقات متأخرة من صفقة شيكو بانزا

7. نادي أوليكساندريا أوكرانيا: أقساط متأخرة من صفقة خوان بيزيرا قيمتها 800 ألف دولار

8. نادي شارلوروا البلجيكي: مستحقات متأخرة من صفقة عدي الدباغ، قيمتها 170 ألف يورو

9. جواو ميجيل، مساعد جوميز: مستحقات متأخرة له قيمتها 20 ألف دولار

10.أندريه ستيفان، مساعد جوميز: مستحقات متأخرة له قيمتها 20 ألف دولار

إيقاف قيد الزمالك الزمالك بيزيرا سبب إيقاف قيد الزمالك لاعبون تسببوا في إيقاف قيد الزمالك

