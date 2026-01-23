كتب – أحمد العش:

نفذت محافظة الجيزة، بالتنسيق بين هيئة النظافة والتجميل وحي العجوزة، حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمنطقة أرض اللواء، ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري في مختلف القطاعات.



وأشرف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على جهود الحملات، إذ تم دعم منطقة ترعة المجنونة بقطاع أرض اللواء بعدد من صناديق القمامة، إضافة إلى توفير مكبس قمامة، ما يسهم في تعزيز كفاءة جمع المخلفات والحد من التراكمات، وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.



وشملت الأعمال الجارية استكمال تطوير ورفع كفاءة سور الصرف الصحي شمال محور أرض اللواء، وذلك من خلال رفع كافة المخلفات ودهان الحوائط وتجميلها، بهدف تحسين الصورة البصرية للمنطقة وتهيئة بيئة آمنة وصحية للمواطنين.



وكلف محافظ الجيزة باستمرار أعمال المتابعة والصيانة الدورية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم منظومة النظافة وتحسين جودة الحياة لأهالي الجيزة.

وتابع الأعمال كل من طه عبد الصادق، رئيس حي العجوزة، واللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، إلى جانب الإدارات المعنية.



