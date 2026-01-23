فن وتوعية وبهجة على المسرح الكبير في ثاني أيام معرض الكتاب

كتب- محمد لطفي:

شهد المسرح الكبير تنظيم باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والتوعوية، في إطار الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة لمعرض الكتاب.

حيث قدم الهلال الأحمر المصري نشاطا توعويا مميزا حول الإسعافات الأولية، استهدف رفع وعي الجمهور بطرق التعامل مع الحالات الطارئة والإصابات البسيطة.

وتضمن النشاط شرحا مبسطا لأساسيات الإسعافات الأولية، إلى جانب عرض عملي لبعض الإجراءات الضرورية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلامة المجتمعية لدى زوار المعرض.

عرض «فرقة بنات وبس» على المسرح الكبير

واستضاف المسرح الكبير «فرقة بنات وبس» التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل، التي قدمت عرضا فنيا ترفيهيا حظي بإعجاب الأطفال وأسرهم.

واتسم العرض بالحيوية والتفاعل مع الجمهور، واشتمل على فقرات غنائية واستعراضية هادفة، أسهمت في إدخال البهجة إلى نفوس الحاضرين وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال.

عرض فرقة محمد عبد الوهاب على المسرح الكبير

وضمن فعاليات المسرح الكبير، قدمت فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية عرضا فنيا راقيا، تضمن مجموعة من الأعمال الموسيقية والغنائية التراثية، في تأكيد واضح على أهمية الحفاظ على التراث الموسيقي العربي الأصيل، ونال العرض استحسان الجمهور لما تميز به من أداء احترافي ومتعة فنية.

عرض فرقة الأنامل الصغيرة على المسرح الكبير

واختتمت فعاليات الأطفال على المسرح الكبير بمشاركة فرقة الأنامل الصغيرة التابعة لمكتبة مصر العامة، التي قدمت عرضا فنيا مميزا للأطفال، أظهر مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

واتسم العرض بالعفوية والبساطة، وشجع الأطفال على التعبير الفني والمشاركة الإيجابية، بما يعكس دور المكتبات العامة في دعم وتنمية مواهب النشء.