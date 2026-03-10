شهدت مواقع التواصل الاجتماعي استفسارات من آلاف العاملين في مجال الإنتاج الحيواني والفلاحين حول حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية، وذلك عقب تحريك أسعار الوقود محليًا، وسط قلق من تأثير ذلك على تكاليف الإنتاج الحيواني والسلع الغذائية.

وقال الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، إن الأدوية البيطرية تُعتبر سلعة من بين العديد من السلع التي تتأثر بالظروف الاقتصادية الحالية، بما في ذلك ارتفاع سعر الدولار والأسعار العالمية للنفط والغاز، إلى جانب الزيادة المحلية في تكلفة الوقود.

وأضاف نقيب البيطريين، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النقل يمثل عنصرًا أساسيًا في تكاليف السلع، ما يجعل أي زيادة في الوقود تؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات.

ولفت إلى أن الحديث عن ارتفاع أسعار الأدوية فقط لا يعكس الصورة الكاملة لتأثير هذه التغيرات، مؤكدًا أن السلع الغذائية، خصوصًا البروتين الحيواني، ستشهد زيادات في تكاليف الإنتاج نتيجة هذه الظروف.

85٪ من تكلفة الإنتاج الحيواني للعلف.. نقيب البيطريين يوضح التفاصيل

وأشار نقيب البيطريين إلى أن الأدوية تمثل نحو 2٪ فقط من إجمالي تكلفة إنتاج البروتين الحيواني من لحوم حمراء وبيضاء، في حين يشكل العلف حوالي 85٪ من التكلفة، ويعتمد بشكل رئيسي على الذرة الصفراء وكسب فول الصويا.

وأكد "حسن" أن السوق يعتمد على الاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية، إذ يتم استيراد نحو 80٪ من العلف المطلوب لسد احتياجات الإنتاج الحيواني، ما يجعل أي زيادة في الأسعار العالمية أو المحلية لها تأثير مباشر وكبير على تكاليف الإنتاج.

وتابع نقيب الأطباء البيطريين، حديثه مؤكدًا على أن التركيز فقط على احتمالات زيادة أسعار الأدوية يُعتبر قصر نظر، مشيرًا إلى أن النظر إلى الصورة الشاملة للسلع والخامات المستخدمة في الإنتاج الحيواني هو السبيل لفهم الواقع الاقتصادي الحقيقي.

هل تنخفض أسعار الأدوية البيطرية في مصر؟ رد حاسم من النقيب

وأوضح الدكتور مجدي حسن، أن الأدوية مثلها مثل أي سلعة في مصر، وأن ما يحدث في باقي السلع سينطبق عليها أيضًا، مؤكدًا أن هناك إمكانية انخفاض أسعار الأدوية فور زوال تداعيات الأزمة التي تمر بها المنطقة، مع عودة الاستقرار في أسعار الدولار والطاقة والأسواق العالمية.

