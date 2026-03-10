إعلان

حقيقة زيادة أسعار الأدوية البيطرية.. رد حاسم من نقيب البيطريين

كتب : أحمد العش

11:38 م 10/03/2026

الدكتور مجدي حسن نقيب البيطريين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي استفسارات من آلاف العاملين في مجال الإنتاج الحيواني والفلاحين حول حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية، وذلك عقب تحريك أسعار الوقود محليًا، وسط قلق من تأثير ذلك على تكاليف الإنتاج الحيواني والسلع الغذائية.

وقال الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، إن الأدوية البيطرية تُعتبر سلعة من بين العديد من السلع التي تتأثر بالظروف الاقتصادية الحالية، بما في ذلك ارتفاع سعر الدولار والأسعار العالمية للنفط والغاز، إلى جانب الزيادة المحلية في تكلفة الوقود.

وأضاف نقيب البيطريين، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النقل يمثل عنصرًا أساسيًا في تكاليف السلع، ما يجعل أي زيادة في الوقود تؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات.

ولفت إلى أن الحديث عن ارتفاع أسعار الأدوية فقط لا يعكس الصورة الكاملة لتأثير هذه التغيرات، مؤكدًا أن السلع الغذائية، خصوصًا البروتين الحيواني، ستشهد زيادات في تكاليف الإنتاج نتيجة هذه الظروف.

85٪ من تكلفة الإنتاج الحيواني للعلف.. نقيب البيطريين يوضح التفاصيل

وأشار نقيب البيطريين إلى أن الأدوية تمثل نحو 2٪ فقط من إجمالي تكلفة إنتاج البروتين الحيواني من لحوم حمراء وبيضاء، في حين يشكل العلف حوالي 85٪ من التكلفة، ويعتمد بشكل رئيسي على الذرة الصفراء وكسب فول الصويا.

وأكد "حسن" أن السوق يعتمد على الاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية، إذ يتم استيراد نحو 80٪ من العلف المطلوب لسد احتياجات الإنتاج الحيواني، ما يجعل أي زيادة في الأسعار العالمية أو المحلية لها تأثير مباشر وكبير على تكاليف الإنتاج.

وتابع نقيب الأطباء البيطريين، حديثه مؤكدًا على أن التركيز فقط على احتمالات زيادة أسعار الأدوية يُعتبر قصر نظر، مشيرًا إلى أن النظر إلى الصورة الشاملة للسلع والخامات المستخدمة في الإنتاج الحيواني هو السبيل لفهم الواقع الاقتصادي الحقيقي.

هل تنخفض أسعار الأدوية البيطرية في مصر؟ رد حاسم من النقيب

وأوضح الدكتور مجدي حسن، أن الأدوية مثلها مثل أي سلعة في مصر، وأن ما يحدث في باقي السلع سينطبق عليها أيضًا، مؤكدًا أن هناك إمكانية انخفاض أسعار الأدوية فور زوال تداعيات الأزمة التي تمر بها المنطقة، مع عودة الاستقرار في أسعار الدولار والطاقة والأسواق العالمية.

اقرأ أيضًا:

تحرك عاجل من "البيطريين" بشأن نظام النقاط لتجديد ترخيص المهنة

"البيطريين": تسهيلات جديدة لتجديد ترخيص مزاولة المهنة ودعم خاص للخريجين

نقيب البيطريين: نعاني من وقف التعيينات.. ولدينا 9000 خريج كل عام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقيب البيطرين رية الدكتور مجدي حسن أسعار الأدوية البيطرية الجديدة أسعار الوقود أسعار البنزين والسولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القهوة أم مشروبات الطاقة.. أيهما يمنحك نشاطا أطول وأكثر صحة؟
رمضان ستايل

القهوة أم مشروبات الطاقة.. أيهما يمنحك نشاطا أطول وأكثر صحة؟
موعد أذان الفجر الأربعاء 21 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الأربعاء 21 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
الحسابات الفلكية تكشف موعد أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر
أخبار وتقارير

الحسابات الفلكية تكشف موعد أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر
هاني توفيق يوجه عبر مصراوي توصيات عاجلة للحكومة لمواجهة تداعيات حرب إيران
اقتصاد

هاني توفيق يوجه عبر مصراوي توصيات عاجلة للحكومة لمواجهة تداعيات حرب إيران
الأكبر في تاريخ مصر.. موعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة
أخبار مصر

الأكبر في تاريخ مصر.. موعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد