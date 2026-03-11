تقدم النائب علاء سليمان الحديوي، عضو مجلس النواب عن دائرة "طما وطهطا وجهينة" بسوهاج، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزيري النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير والتنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بشأن ضرورة التدخل العاجل لحل أزمة المواصلات الداخلية التي يعاني منها أهالي مركزي طما وجهينة بمحافظة سوهاج، خاصة في التنقل اليومي إلى العاصمة سوهاج.

وأوضح الحديوي ، خلال طلب الإحاطة، أن المواطنين في مركزي طما وجهينة يواجهون معاناة يومية كبيرة بسبب نقص وسائل المواصلات الداخلية وعدم انتظامها، الأمر الذي يضطر الكثيرين إلى الانتظار لفترات طويلة بحثًا عن وسيلة نقل مناسبة، مما يسبب لهم مشقة كبيرة في التنقل وقضاء احتياجاتهم اليومية.

وأشار الحديوي إلى أن العاصمة سوهاج تضم العديد من الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل أساسي، مثل المستشفيات الكبرى والمصالح الحكومية والجهات الإدارية وأماكن العمل المختلفة، وهو ما يجعل آلاف المواطنين يتوجهون إليها يوميًا سواء للعمل أو للعلاج أو لإنهاء مصالحهم الحكومية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن غياب منظومة نقل جماعي منظمة تربط بين المراكز والقرى والعاصمة بشكل منتظم يزيد من معاناة المواطنين، ويكبدهم وقتًا وجهدًا وتكاليف إضافية، الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعًا لإيجاد حلول عملية ومستدامة لهذه الأزمة.

وطالب النائب، بضرورة تفعيل النقل الجماعي الداخلي التابع لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل بصورة أكبر وأوسع داخل المحافظة، بما يسهم في توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة تربط بين مختلف المراكز والمدن والعاصمة سوهاج، مع تشغيلها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين.

كما شدد الحديوي، على أهمية تنظيم مواقف سيارات الأجرة وإعادة ضبط خطوط السير، وهو الملف الذي يتبع وزارة التنمية المحلية وتشرف عليه المحافظة، بما يضمن انتظام حركة المواصلات وتوفير الخدمة بشكل أفضل للمواطنين.

وأكد الحديوي، أن توفير وسائل مواصلات منتظمة وآمنة يعد من أبسط حقوق المواطنين، مطالبًا بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية لتوسيع نطاق منظومة النقل الجماعي وربط المراكز والمدن بالعاصمة، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى أعمالهم وقضاء احتياجاتهم اليومية بسهولة ويسر.