نائبة وزير الصحة: 2026 عام الحسم في ملف السكان

كتب : أحمد جمعة

12:23 م 22/01/2026
كتب- أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، أن عام 2026 يُمثل عام الحسم في ملف السكان، محذرة من أن الانتظار حتى نهاية العام دون اتخاذ تحركات فعالة لن يؤدي إلى تحقيق أي تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي.

وتعقد وزارة الصحة، فعاليات اليوم العلمي المتخصص حول الولادة الآمنة وشائعات وسائل تنظيم الأسرة، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، وبمشاركة عدد من الأساتذة والخبراء والمتخصصين في المجال الطبي، لمناقشة أحدث المستجدات العلمية المتعلقة بمأمونية الولادة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والشائعات المرتبطة بوسائل تنظيم الأسرة.

وأوضحت الألفي أن إهدار الفترة الممتدة من يناير حتى ديسمبر 2026 سيضع الدولة أمام تحد كبير للغاية، والتحرك المبكر والحاسم هو السبيل الوحيد لتفادي تفاقم المشكلة السكانية.

وأشارت نائب وزير الصحة والسكان إلى أن الأشهر الستة الماضية شهدت تباطؤًا ملحوظًا في تحقيق المستهدف السكاني، مرجعة ذلك إلى أن الأسرة لا تزال لا ترى دورها الحقيقي والمحوري في هذا الملف.

وشددت الألفي على أن الدولة تسعى حاليًا إلى نقل ملف السكان من كونه مسؤولية حكومية بحتة إلى مسؤولية أسرية بالدرجة الأولى، باعتبار أن قرارات الإنجاب تقع في الأساس على عاتق الأسرة.

وأكدت أن الحفاظ على حقوق الأطفال يتطلب أن تكون قرارات الإنجاب قرارات مستنيرة، قائمة على الحقائق والمعلومات الصحيحة، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأطفال ويُسهم في تحقيق التوازن السكاني والتنمية المستدامة.

الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة الحسم في ملف السكان الولادة الآمنة شائعات وسائل تنظيم الأسرة

