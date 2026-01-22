استهل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاءاته المهنية التي يعقدها خلال مشاركته في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026 بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعقد سلسلة من اللقاءات مع مالكي ومسئولي عدد من منظمي الرحلات بالسوق الإسباني وأمريكا اللاتينية وهم Viajes Carrefur& Dynamic Tours ، و El-Corte Ingles ، و Avoris.

يأتي ذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإسباني والدول الأخرى التي تعمل فيها تلك الشركات، وزيادة حجم أعمالهم في مصر.

وشارك في حضور هذه اللقاءات السفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد محسن مدير وحدة أيبيريا والأمريكيتين بالهيئة، والسيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وخلال اللقاءات، حرص الوزير على إطلاع منظمي الرحلات على بعض المستجدات التي يشهدها المقصد السياحي المصري، وكذلك على السياسات وآليات الترويج والتسويق الحالية للوزارة، مشيراً إلى أهمية توافق الاستراتيجيات الترويجية لمنظمي الرحلات مع هذه السياسات، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الجهود الترويجية المبذولة.

وأكد الوزير، على أهمية تنويع قوائم العملاء واستهداف شرائح جديدة من السائحين عبر برامج سياحية متنوعة، بدلًا من الاعتماد على نمط واحد من السياحة، وذلك تماشياً مع شعار الوزارة “Unmatched Diversity” للترويج لتنوع المنتجات والأنماط السياحية التي تتمتع بها مصر.

وأوضح أن السوق الإسباني يركز بشكل أساسي على منتج السياحة الثقافية، مثمّناً أهمية تنويع البرامج المقدمة للسائح الإسباني لتشمل إلى جانب السياحة الثقافية منتجات أخرى مثل السياحة الشاطئية وسياحة السفاري والمغامرات، والسياحة الروحية مع إمكانية دمج أكثر من منتج سياحي في برنامج واحد مثل: القاهرة – الإسكندرية – العلمين، أو الإسكندرية – العلمين – سيوة، أو الأقصر – أسوان – الغردقة، أو سانت كاترين – شرم الشيخ وغيرها.

كما تحدث عن أن الموسم السياحي بالمقصد المصري مُمتد طوال العام، مؤكداً على ضرورة استفادة منظمي الرحلات من ذلك وعدم تركيز على تنظيم البرامج السياحية على فصل الشتاء فقط، بل التوسع في الترويج وامتداده ليشمل فصل الصيف والتركيز على تنظيم برامج سياحية علي مدار العام، بما يساهم في زيادة أعداد الرحلات السياحية الوافدة لمصر طوال العام ويتيح لمنظمي الرحلات أيضاً فرصة للاستفادة من برامج التحفيز التي تقدمها الدولة المصرية ممثلة في الوزارة، والتي تكون مزاياها وحوافزها أكبر في فصل الصيف.

وأكد الوزير، على توجه الوزارة نحو جذب شرائح سياحية جديدة من السائحين وخاصة من ذوي الإنفاق المرتفع، وتقديم لهم خدمات ذات جودة عالية High End Services، مشيراً إلى أهمية تغيير صورة مصر لدى بعض الأسواق باعتبارها وجهة منخفضة التكلفة، والتركيز على جودة المنتجات السياحية والخدمات المقدمة بها وأن يتم تعديل الأسعار بما يتناسب مع مستوى الخدمة المقدمة.

وأشار الوزير إلى أن الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة شهدا نموا كبيراً في حجم الحركة السياحية الوافدة إليهم، لافتاً إلى أن أنهما سجلوا نمواً بنسبة 450% في حركة الطيران العارض خلال عام 2025، ليصبحا من أبرز المقاصد السياحية الجديدة على خريطة السياحة الدولية.

ومن جانبهم، أشار منظمو الرحلات إلى أن الموسم السياحي لمصر في عام 2025 كان متميزاً للغاية، وأن الطلب على مصر يشهد نمواً متواصلاً ومستمراً، متوقعين زيادة أكبر خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأكد مسئولو Viajes Carrefour & Dynamic Tours على أن الطلب على زيارة المقصد المصري كبير ليس فقط من السوق الإسباني، بل من كافة الدول التي يعملون فيها، مؤكدين أن السوق المصري يعد من الأسواق السياحية الجاذبة، حيث تصل لديهم طلبات شهرية تتراوح ما بين 4,000 إلى 5,000 سائح يرغبون في زيارة مصر.

كما أعلنوا عزمهم تنظيم ملتقى مهني منتصف فبراير المقبل، يضم نحو 250 شركة سياحة ومنظم رحلات لاستعراض المقومات والمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري ومناقشة آليات إعداد برامج تسويقية متنوعة تجمع بين مختلف الأنماط والمنتجات السياحية. كما طالبوا بتسهيل إجراءات دخول المعابد في مصر وزيادة بوابات الدخول في أوقات الذروة، لتقليل وجود أي تكدس وطوابير في الدخول وخاصة أن مواعيد الدخول محددة.

وأعرب مسئولو El Corte Ingles عن أن المقصد المصري يشهد طلباً كبيراً، مشيرين إلى أن وجود تفاوت كبير في المنافسة السعرية يؤثر سلباً على المقصد السياحي. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أن الوزارة تتصدى أولاً بأول لأي ممارسات فردية تتعلق بحرق الأسعار.

كما أعلنوا عن أنهم يخططون للبدء في العمل على الترويج لمنطقة الساحل الشمالي والعلمين في السوق الإسباني وخاصة في ظل عدم المعرفة الكافية للسائح الإسباني بهذه الوجهات، موضحين أنهم سيقومون بتنظيم رحلة تعريفية في مايو المقبل لمجموعة من منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة معهم لهذه الوجهة السياحية، للتعرف عليها عن قرب ودمجها في برامجهم.

وتم الاتفاق على أن يتم التعاون والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لدعوة عدد من المدونين والمؤثرين والصحفيين من إسبانيا لزيارة تلك الوجهات بهدف الترويج لها.

كما استعرض مسئولي Avoris ما حققوه خلال العام الماضي من نتائج في السوق المصري، مؤكدين على استمرار اهتمامهم بالمقصد المصري ولا سيما في ظل التوقعات بأن يشهد مزيد من النمو خلال 2026.