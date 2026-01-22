شهدت ليلة الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع ترامب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في منتدى دافوس، بالرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

ماذا طلب الرئيس السيسي من ترامب على هامش منتدى دافوس؟

التقى الرئيس السيسي، مساء الأربعاء، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

"فيضانات تونس وعاصفة ليبيا الترابية".. هل تتأثر مصر؟ رد حاسم من الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فيضانات تونس والعاصفة الترابية التي تضرب ليبيا لن تؤثر على الأحوال الجوية في مصر، مؤكدةً أن البلاد لا تتأثر بالعواصف التي تضرب دول المغرب العربي مثل: الجزائر وليبيا وتونس، وكذلك بعض مناطق جنوب أوروبا مثل: إيطاليا واليونان.

تفاصيل اجتماع رئيس هيئة الدواء مع الصيادلة.. وحسم جدل "التركيبات الصيدلية"

كشفت النقابة العامة لصيادلة مصر عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، بحضور النقباء الفرعيين للصيادلة.

"الإعلاميين": قرارات تنظيمية للتصدي للدخلاء على المهنة

أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات التنظيمية غير المعلنة، التي تقضي بمنع ظهور الأشخاص الذين يمارسون العمل الإعلامي دون قيد أو تصريح مزاولة المهنة، في إطار جهود النقابة المستمرة لضبط المشهد الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية.

مساء الجمعة.. قطع المياه عن هذه المنطقة بالجيزة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الأربعاء، عن قطع المياه عن منطقة بشتيل لمدة 10 ساعات، اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، وحتى الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 24 يناير 2026.

بداية من هذا الموعد.. السكة الحديد تدمج عربات النوم وVIP PREMIUM

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، عن تدشين خدمة جديدة وحصرية لأول مرة، تدمج بين عربات النوم وعربات VIP PREMIUM المكيفة، لضمان أعلى مستويات الراحة لجمهور الركاب، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتلبية الإقبال المتزايد من المسافرين على خطوط الصعيد.

