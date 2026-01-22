إعلان

نشرة منتصف الليل| تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وترامب في دافوس وتوقعات طقس الخميس

كتب : أحمد العش

01:02 ص 22/01/2026

لقاء الرئيس السيسي و دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت ليلة الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع ترامب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في منتدى دافوس، بالرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ماذا طلب الرئيس السيسي من ترامب على هامش منتدى دافوس؟

التقى الرئيس السيسي، مساء الأربعاء، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"فيضانات تونس وعاصفة ليبيا الترابية".. هل تتأثر مصر؟ رد حاسم من الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فيضانات تونس والعاصفة الترابية التي تضرب ليبيا لن تؤثر على الأحوال الجوية في مصر، مؤكدةً أن البلاد لا تتأثر بالعواصف التي تضرب دول المغرب العربي مثل: الجزائر وليبيا وتونس، وكذلك بعض مناطق جنوب أوروبا مثل: إيطاليا واليونان.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تفاصيل اجتماع رئيس هيئة الدواء مع الصيادلة.. وحسم جدل "التركيبات الصيدلية"

كشفت النقابة العامة لصيادلة مصر عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، بحضور النقباء الفرعيين للصيادلة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الإعلاميين": قرارات تنظيمية للتصدي للدخلاء على المهنة

أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات التنظيمية غير المعلنة، التي تقضي بمنع ظهور الأشخاص الذين يمارسون العمل الإعلامي دون قيد أو تصريح مزاولة المهنة، في إطار جهود النقابة المستمرة لضبط المشهد الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مساء الجمعة.. قطع المياه عن هذه المنطقة بالجيزة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الأربعاء، عن قطع المياه عن منطقة بشتيل لمدة 10 ساعات، اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، وحتى الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 24 يناير 2026.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بداية من هذا الموعد.. السكة الحديد تدمج عربات النوم وVIP PREMIUM

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، عن تدشين خدمة جديدة وحصرية لأول مرة، تدمج بين عربات النوم وعربات VIP PREMIUM المكيفة، لضمان أعلى مستويات الراحة لجمهور الركاب، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتلبية الإقبال المتزايد من المسافرين على خطوط الصعيد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطع المياه عن هذه المنطقة بالجيزة نقابة الإعلاميين اجتماع رئيس هيئة الدواء مع الصيادلة النقابة العامة لصيادلة مصر هيئة الدواء فيضانات تونس الأرصاد الرئيس السيسي ترامب منتدى دافوس منتدى دافوس الاقتصادي لقاء الرئيس السيسي مع ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: أنا ديكتاتور والديكتاتورية مطلوبة أحيانا
شئون عربية و دولية

ترامب: أنا ديكتاتور والديكتاتورية مطلوبة أحيانا
خالد أبو بكر: تقييم "25 يناير" يتطلب دقة زمنية.. والالتزام بالدستور أساس
أخبار مصر

خالد أبو بكر: تقييم "25 يناير" يتطلب دقة زمنية.. والالتزام بالدستور أساس
صفقة الأهلي الجديدة تثير الجدل بعد نشر الفيديو التقديمي
رياضة محلية

صفقة الأهلي الجديدة تثير الجدل بعد نشر الفيديو التقديمي
ننشر الصور الأولى لموقع حادث مصرع 3 أطفال داخل مسكنهم في الدقهلية
أخبار المحافظات

ننشر الصور الأولى لموقع حادث مصرع 3 أطفال داخل مسكنهم في الدقهلية
"أموال وأراضي ساحلية".. ما هي مكافآت لاعبي السنغال بعد التتويج بأمم أفريقيا؟
رياضة عربية وعالمية

"أموال وأراضي ساحلية".. ما هي مكافآت لاعبي السنغال بعد التتويج بأمم أفريقيا؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام