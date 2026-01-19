شارك الشريف نقيب الأشراف، في فاعليات المؤتمر الدولي ال٣٦ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يعقد على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدم محمود الشريف نقيب الأشراف، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته المؤتمر، مؤكدًا أن رعاية الرئيس السيسي لمثل هذه المؤتمرات خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الديني.

وقال نقيب الأشراف، في تصريحات له على هامش المؤتمر، إن المؤتمرات التي تلامس الواقع بهذه الطريقة سيكون لها نتاج واقعي وستكون توصياتها قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وتوجه نقيب الأشراف، بخالص الشكر والتقدير للدكتور للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وجميع العاملين بالوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لدورهم في تجديد الخطاب الديني ونشر سماحة الإسلام الوسطي، متمنيا النجاح للمؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.