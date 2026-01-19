آخر موعد للتقديم على فرص عمل الضبعة النووية.. رواتب تصل لـ35 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل، عن توفير مجموعة من فرص العمل الجديدة بالتعاون مع شركة نيكيمت العاملة ضمن مشروع الضبعة النووية.

أوضحت الوزارة أن فرص العمل تشمل مجموعة من المهن الفنية الأساسية بالمشروع، منها: حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام أرجون، ولحام كهرباء. وأكدت الوزارة أن الرواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا، وقد تصل إلى 35,000 جنيه وفقًا لطبيعة المهنة وخبرة المتقدم.

مواعيد التقديم والاختبارات

قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن آخر موعد للتقديم وأداء اختبارات فرص عمل الضبعة الننوية سيكون يوم 22 يناير 2026، بمركز التدريب بمحافظة قنا بمدينة قفط.

وأضافت أن التقديم يشمل كافة إجراءات التقييم للمؤهلات والخبرات المطلوبة.

مزايا الوظائف المتاحة

أشارت هبة أحمد إلى أن الوظائف توفر العديد من المزايا للعمالة، منها: ثلاث وجبات يوميًا، سكن ملائم، مياه نظيفة، وسائل انتقال داخلية من وإلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل منتظم يتضمن 24 يوم عمل و6 أيام راحة. وأكدت أن الوزارة ستمنح رواتب إضافية للمهارات المهنية ذات الكفاءة العالية، بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الكفاءات ودعم العمالة الماهرة.

