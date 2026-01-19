إعلان

نشرة التوك شو| الوزراء يدرس تدشين مصفاة ذهب وأزمة الإيجار القديم تتصدر الواجهة

كتب : مصراوي

12:49 ص 19/01/2026

الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: بقاء المسؤول مرهون بالآداء وليس بالحب والاحترام

قال الإعلامي عمرو أديب، إن استمرار أي مسؤول في منصبه لا يرتبط بالمحبة أو الاحترام أو الرغبات الشخصية، مشيرًا إلى أن المقياس الوحيد هو النجاح والأداء الفعلي في خدمة الوطن.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، "ما هو المقياس لاستمرار إنسان من عدمه؟"، مؤكدًا أن هذا السؤال لا يرتبط بأي رغبات أو مشاعر شخصية

إيهاب منصور: 66 ألف مستأجر فقط تقدم لـ"السكن البديل" رغم وجود 1.6 مليون أسرة

أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ملف قانون الإيجار القديم يثير شكاوى متبادلة بين المستأجرين والملاك، مشيرًا إلى أن حزبه سيناقش هذا الملف الحيوي على مدار الأسبوع الحالي نظرًا لأهميته القصوى وتأثيره على ملايين الأسر.

وأوضح منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن أحد أبرز شكاوى المواطنين تتعلق بمدة الإخلاء (سبع سنوات للسكن وخمس للتجاري)، والتي ارتبطت بفكرة "السكن البديل" التي طرحتها الحكومة، لكن الإقبال عليها كان ضعيفًا بشكل لافت.

التضامن تكشف تفاصيل "عصابة الاتجار بالبشر" بدار رعاية مصر الجديدة

كشف الدكتور محمد العقبي، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل واقعة الاعتداء الجنسي على أطفال دار رعاية بمصر الجديدة.

قال العقبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الواقعة بدأت عندما لاحظ فريق التدخل السريع خلال جولاته التفتيشية المفاجئة في جميع المحافظات تغيب 4 أبناء (طفل و3 فوق 18 عامًا) عن أحد دور الرعاية، وبالتحقيق اكتشف أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في منزل رجل أعمال "متبرع" بالتعاون مع مدير الدار.

لميس الحديدي للحكومة: عاوزين خفض حقيقي للدين.. ومش عاوزين تقسيمة "إكسل شيت"

علقت الإعلامية لميس الحديدي على ارتفاع الدين الخارجي المصري للمرة الثالثة على التوالي في الربع الثالث من عام 2025، مشيرة إلى أنه رغم الوعود الحكومية بخفضه لمستويات غير مسبوقة، فإن الجمهور ما زال ينتظر الإعلان عن الآليات الاقتصادية الحقيقية لتحقيق ذلك.

وقالت الحديدي خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، إن بيانات البنك الدولي ووزارة التخطيط أظهرت ارتفاع الدين إلى 163.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو الماضي (161.2 مليار دولار)، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 1.65% على أساس فصلي.

الوزراء: مصفاة الذهب المصرية قيد الدراسة.. واستراتيجية لتجنب تصديره "خامًا"

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا للذهب التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي تختص بشكل رئيسي بوضع استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تغطي جميع مراحل القطاع بدءًا من الاستخراج وصولًا إلى التصنيع والتداول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب إيهاب منصور السكن البديل الإيجار القديم مصفاة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
أخبار مصر

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة المغرب في نهائي أمم أفريقيا؟
مصراوي ستوري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة المغرب في نهائي أمم أفريقيا؟
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة
شئون عربية و دولية

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة
بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
أخبار مصر

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025