كتب- نشأت علي:

أكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التغييرات المناخية وعلاقته بالأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب عماد خليل، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي".

وأشار البطران إلى أن مشكلة تغير المناخ لها نتائج خطيرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأثر ذلك على المحاصيل الزراعية، مضيفًا أن لجنة الزراعة تعمل حاليًا على دراسة أثر هذه التغييرات، وذلك بمشاركة الجهات المعنية، مراكز البحوث، وجامعة القاهرة للوقوف على خطورة الموقف.

واستعرض رئيس لجنة الزراعة والري آثار ارتفاع درجات الحرارة على مستوى عدد من المتغيرات، منها إنتاجية الفدان، وحجم القيمة الغذائية، ومعدل دخل المزارع، موضحًا أن من آثار تلك التغييرات انخفاض إنتاجية الفدان من 18 أردبًا إلى 16 أردبًا على سبيل المثال في محصول القمح.

وأشار إلى أن تلك التغيرات أيضًا تؤثر على موازنة الدولة، حيث تكلف الدولة نحو مليار و200 ألف دولار في الاستيراد.

وتابع أن للتغيرات المناخية أثرًا في تحمل المزارع الصغير خسائر تصل إلى حوالي 2400 جنيه تقريبًا، ودعا البطران إلى التعاون بين مراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء ووزارة البيئة للتوصل إلى تقاوي محسنة تتحمل آثار التغيرات المناخية، وكذلك القيام بتجارب لتوعية المواطنين.