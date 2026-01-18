إعلان

رئيس "الشيوخ" يحيل مشروع قانون المستشفيات الجامعية للجنة التعليم

كتب : نشأت علي

11:57 ص 18/01/2026

المستشار عصام الدين فريد

كتب نشأت علي:
أحال المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، رسالة رئيس مجلس النواب بشأن مناقشة مشروع قانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن المستشفيات الجامعية، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتشهد جلسة اليوم تحديد موعد المناقشة لطلبي مناقشة عامة مقدمين من:

1- العضو عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي".

2- العضو محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن "الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة".

مشروع قانون المستشفيات الجامعية عصام الدين فريد مجلس الشيوخ مجلس النواب المستشفيات الجامعية

