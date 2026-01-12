إعلان

موسى لبرلمان 2026: انتصروا للمواطنين الذين عانوا وأديروا اللجان بالخبرة

كتب : داليا الظنيني

09:14 م 12/01/2026

أحمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب في دورته الجديدة، موجّهًا في الوقت نفسه دعوة عاجلة لأعضاء المجلس الجدد بضرورة تحمل مسؤولية دورهم الوطني المصيري.

وأكد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن البلاد تمر بظروف اقتصادية واجتماعية وأمنية بالغة التعقيد.

وطالب موسى بإجراء تغيير شامل لكافة رؤساء اللجان الفرعية في المجلس، مشيرًا إلى أن طبيعة المرحلة الحرجة تتطلب وجود كفاءات عالية وخبرات متراكمة على رأس تلك اللجان التشريعية الحيوية.

وأضاف أن البرلمان الحالي عليه واجب تاريخي يتمثل في الانحياز الكامل لمطالب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية، معتبرًا أن هذا الانحياز هو الحد الأدنى المستحق للمواطنين الذين تحملوا سنوات طويلة من المعاناة منذ عام 2011.

وأشار إلى السيرة الذاتية الحافلة لرئيس المجلس الجديد، مؤكدًا أن المستشار هشام بدوي يجمع بين صفات رجل الدولة والشخصية السياسية وخبرة القضاء، لافتًا إلى أدواره السابقة في مكافحة الإرهاب والفساد ورئاسته للجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع أن المرحلة القادمة التي ستستمر 5 سنوات ستكون بالغة الأهمية وتحتاج إلى كل هذه الخبرات.

أحمد موسى مجلس النواب لجان مجلس النواب

