هشام بدوي بعد انتخابه: البرلمان مطالب بصوت يليق بتاريخ الشعب المصري

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب الجديد، أن انتخابه لمنصب رئاسة المجلس يُمثل أمانة ثقيلة ومسؤولية وطنية كبرى، مشددًا على التزامه الكامل بالحياد والمساواة والعمل من أجل خدمة مصالح الوطن والمواطنين.

وقال بدوي، في كلمته عقب انتخابه، إن الوطن لا ينتظر من مجلس النواب سن القوانين والتشريعات فقط، بل يتطلع إلى صوت يعكس تاريخ وعراقة الشعب المصري، وأداءً استثنائيًا يلبّي تطلعات المواطنين.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن مصر باعتبارها مهد الحضارة ستظل دائمًا منبعًا للخير والعطاء، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يُرى".