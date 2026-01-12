تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

زياد بهاء الدين: تشكيل البرلمان الحالي هو "الأسوأ" تاريخيًا.. والقوانين بحاجة لمراجعة

انتقد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، المشهد الانتخابي الأخير، مؤكدًا أن الحالة التي رافقت تشكيل البرلمان الجديد كشفت عن خللًا جسيمًا لا يمكن التغاضي عنه، مشددًا على ضرورة استخلاص الدروس من الفوضى التي سادت العملية الانتخابية.

وقال بهاء الدين، خلال حواره في برنامج "الصورة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، إن القوانين الانتخابية المعمول بها حاليًا غير سليمة، معتبرًا أن ما جرى لا يمكن تصنيفه كعملية انتخابية حقيقية إلا في نطاق ضيق للغاية.

عمرو أديب: البرلمان الجديد فرصة للحراك السياسي.. والنواب رقباء لا وسطاء

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مجلس النواب الجديد الذي يبدأ أعماله غدًا يحمل أهمية استثنائية، مشيرًا إلى أنه سيكون أمامه مهام كبرى تتطلب أداءً متميزًا وفاعلية حقيقية في الرقابة والتشريع.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الشعب ينتظر من النواب الـ500 الذين انتخبهم ممارسة دورهم الحقيقي في محاسبة الحكومة ومناقشة القوانين بجدية، وأضاف أنه يريد رؤية الوزراء وهم يُسألون ويُحاسبون داخل قبة البرلمان.

متحدث الوزراء: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحولت لوجهة استثمارية عالمية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح المشروعات الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحمل رسالة واضحة باستمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للمنطقة، مع دعم حكومي كامل لعملية التطوير الشامل، مشيرًا إلى أن المنطقة تحولت إلى نموذج جاذب للاستثمار في مصر والمنطقة بأكملها.

الصحة عن انتحال مهندسة زراعية صفة طبيبة: جريمة متعددة الأوجه

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، التفاصيل المتعلقة بضبط إحدى الممارسات الخطيرة وغير المشروعة في مجال ما يسمى بـ "التنحيف".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الجهات المختصة تمكنت من ضبط مهندسة زراعية كانت تنتحل صفة طبيبة متخصصة.