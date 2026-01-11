قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إن الحزب يسعى إلى التوافق السياسي لا فرض الرأي، متعهدًا أمام الشعب المصري بأداء برلماني أكثر التزامًا وانضباطًا خلال الفصل التشريعي الجديد، مع ممارسة دور رقابي وتشريعي فعّال على الحكومة.

وأكد خلال كلمته اليوم الأحد، في المؤتمر التنظيمي الأول للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لمجلس النواب والشيوخ الحزب، أن الحزب خاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة برؤية واضحة قائمة على توسيع المشاركة السياسية والتنسيق مع أحزاب التحالف داخل القائمة الوطنية، إلى جانب الدفع بكوادره على المقاعد الفردية.

وأوضح عبدالجواد، أن الحزب دفع بما يقرب من 40% من إجمالي مرشحيه على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، ونجح في تحقيق نسبة فوز بلغت 87% من هذه القواعد، وهو ما يعكس بحسب قوله المجهود التنظيمي والتشريعي للحزب، وترسيخ مكانته كأحد الأعمدة الأساسية في الشارع المصري.

ووجّه نائب رئيس الحزب التهنئة للنواب الذين جدد الشعب ثقته فيهم، وكذلك للمنضمين الجدد للعمل البرلماني، مؤكدًا أن ثقة المواطن المصري عبر صندوق الانتخابات تمثل مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن الحزب كان أمام ماراثون انتخابي طويل وغير مسبوق، لافتًا إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة بعض السلبيات التي ظهرت في المرحلة الأولى من الانتخابات، سواء لدى مرشحين من المعارضة أو المستقلين، مؤكدًا أن هذا التدخل جاء انطلاقًا من الحرص على تحقيق تطلعات الشعب المصري.

أكد عبدالجواد أن حزب مستقبل وطن منفتح على جميع الأحزاب والقوى السياسية، ومستعد للتعاون طالما كان ذلك في إطار خدمة الدولة المصرية والمواطن، مشددًا على أن الحزب يتقبل النقد الموضوعي والبنّاء، وأن الصمت على بعض الهجمات لا يعني ضعفًا، وإنما ثقة كاملة في مؤسسات الدولة والشعب المصري.

وأوضح أن المحور التنظيمي يمثل أحد أهم نقاط قوة الحزب، في ظل امتلاكه هيكلًا تنظيميًا منتشرًا في جميع محافظات ومراكز الجمهورية، مع استمرار إعادة هيكلة عدد من المواقع التنظيمية لضمان الانضباط وتحقيق الأهداف الحزبية.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك نائب سواء بالقائمة أو الفردي دون مكتب خدمي داخل دائرته الانتخابية، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لذلك، إلى جانب تعهد الحزب بممارسة دوره المجتمعي والخدمي حتى في الدوائر التي لم يحصل فيها على مقاعد فردية.

وكشف عن إعداد أجندة تشريعية واضحة داخل الحزب، تركز على الملفات الاقتصادية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الأداء البرلماني المقبل سيكون أكثر تميزًا مقارنة بالفصول التشريعية السابقة.

وفي ختام كلمته، وجّه عبد الجواد الشكر لوسائل الإعلام على أدائها المتوازن خلال فترة الانتخابات، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في دعم الممارسة الديمقراطية.