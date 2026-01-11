إعلان

"الأمومة والطفولة": الابتزاز الإلكتروني يستهدف أطفالًا فوق 10 سنوات

كتب : أحمد عبدالمنعم

01:00 ص 11/01/2026

سارة عزيز عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذّرت سارة عزيز، عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومديرة ومؤسسة مبادرة Safe Egypt، من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت، مؤكدة أن بعض الألعاب والمنصات الرقمية أصبحت بيئة خصبة لجرائم الابتزاز الجنسي.

وأوضحت "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كثيرًا من حالات الابتزاز تبدأ بقيام أشخاص بانتحال صفات مزيفة، سواء بالادعاء أنهم أطفال أو باستخدام هويات وجنس مغاير، بهدف استدراج الضحايا، مشيرة إلى أن الأطفال الأكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم غالبًا ما تزيد أعمارهم عن 10 سنوات.

وأكدت سارة عزيز، أن عدد الساعات التي يقضيها الطفل بمفرده على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل خطرًا بالغًا، في حال غياب المتابعة الأسرية، مشددة على ضرورة وجود رقابة دائمة من الأسرة على استخدام الأبناء للهواتف المحمولة والإنترنت، موضحة أن تعرض الطفل للابتزاز أو الضغوط النفسية ينعكس سريعًا على سلوكه، من خلال تغيّرات مفاجئة في تصرفاته أو أكله أو نومه أو طريقته في الكلام، مؤكدة أن هذه المؤشرات تستوجب تحركًا عاجلًا من الأسرة دون تردد.

وتابع: "التعرض لتهديدات نفسية شديدة قد يدفع بعض الأطفال للتفكير في إيذاء أنفسهم أو إنهاء حياتهم"، مطالبة الأهالي بعدم ترك الأطفال يستخدمون الهواتف المحمولة دون رقابة أو توعية، حفاظًا على سلامتهم النفسية والجسدية.

سارة عزيز المجلس القومي للأمومة والطفولة جرائم الابتزاز الجنسي الأطفال الهواتف المحمولة

