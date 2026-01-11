إعلان

حصول النائبة مروة قنصوة على الدكتوراه حول الحوكمة الرشيدة بقطاع الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

03:30 ص 11/01/2026
    النائبة مروة قنصوة
    حصول النائبة مروة قنصوة على الدكتوراه
    حصول النائبة مروة قنصوة على الدكتوراه

حصلت النائبة مروة قنصوة مدير إدارة الاتصال السياسي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

جاء ذلك عن رسالتها العلمية بعنوان: "دور تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري".

وتناولت الرسالة بالدراسة والتحليل أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة كأحد الركائز الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي داخل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يشمله ذلك من تعزيز كفاءة الإدارة، وتفعيل آليات الشفافية والمساءلة، وتحسين جودة اتخاذ القرار، وربط السياسات العامة بأهداف التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وأكدت الدراسة، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل محورًا استراتيجيًا في تحقيق رؤية مصر 2030، نظرًا لدوره الحيوي في دعم خطط التنمية الشاملة، وتحقيق أمن الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر.

كما شددت الرسالة على ضرورة تبني أفضل الممارسات الحوكمية والإدارية داخل المؤسسات العاملة بالقطاع، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة، بما يضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، فضلًا عن تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

وأشارت الرسالة إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق عوائد تنموية طويلة الأجل.

ويأتي حصول النائبة مروة قنصوة على درجة الدكتوراه تتويجًا لمسيرتها البرلمانية والبحثية في قضايا الطاقة والتنمية المستدامة، وانعكاسًا لاهتمامها بملفات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ودعمها المستمر للسياسات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة المؤسسية داخل القطاعات الحيوية بالدولة.

مروة قنصوة الحوكمة الرشيدة للكهرباء

