أول تعليق للمتسابق محمد ماهر الشناوي بعد خروجه من برنامج "دولة التلاوة"

كتب : أحمد العش

10:36 م 10/01/2026

محمد ماهر الشناوي

أعرب القارئ محمد ماهر الشناوي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن شكره وامتنانه للمشاركة في برنامج "دولة التلاوة"، مؤكدًا رضاه التام عن التجربة التي وصفها بالرائعة والمثرية على المستوى الشخصي والمهني.

وقال "ماهر": "أحمد الله تبارك وتعالى أن اختصني بحفظ القرآن الكريم، والحمد لله على مشاركتي في هذا العرس القرآني الكبير"، مشيرًا إلى أن هذه كانت تجربته الأولى في عالم المسابقات القرآنية، وقد اكتسب منها خبرات عظيمة، وكون صداقات مع زملاء يقدرهم ويعتبرهم من أهل القرآن.

وأضاف "القارئ": "فلله المنة والحمد على ما وصلت إليه في هذه المسابقة الماتعة"، معربًا عن تقديره للجهات المنظمة، قائلاً: "أتقدم بخالص الشكر والتحية والتقدير إلى وزارة الأوقاف المصرية، ممثلة في معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وإلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا التنظيم الرائع، والحالة الطيبة التي أحدثتها 'دولة التلاوة' في قلوب الجميع، صغارًا وكبارًا".

وأوضح الشيخ محمد ماهر، أن نجاح البرنامج ليس بغريب في ظل الصحوة الدينية التي تشهدها مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا الله أن يديم على الجميع نعمة القرآن ونعمة الأمن والأمان، مختتمًا حديثه بتحية شكر وتقدير لكل من ساهم في إنجاح المسابقة.

محمد ماهر الشناوي دولة التلاوة

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار