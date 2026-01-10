وزيرة ثقافة البحرين: فاروق حسني له محطات ومواقف مهمة على المستوى الشخص

كتب- محمد لطفي:

أعربت الشيخة مي آل خليفة وزيرة ثقافة البحرين، عن سعادتها بافتتاح متحف فاروق حسني.

وقالت آل خليفة: إنني أكثر من سعيدة بأنني موجودة بينكم هنا في افتتاح متحف فاروق حسني، هذا الرجل الذي له مواقف محطات ومواقف كثيرة مهمة على المستوى الشخصي.

وقالت: كان فاروق حسني مؤمناً بأن الثقافة هي فعل مقاومة، وله فضل دعم أحد المشروعات الثقافية في البحرين، وله أجمل التمنيات بمستقبل مشرق.

وانطلق منذ قليل حفل افتتاح متحف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، وذلك بمقر المتحف الكائن في شارع العزيز عثمان بمنطقة الزمالك بالقاهرة، بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين والمثقفين والشخصيات العامة.

وتوافد عدد كبير من نخبة المجتمع، على رأسهم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، وجمال مبارك، ورجل الأعمال نجيب ساويرس وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية وغيرهم.

ويضم المتحف مجموعة من أعمال فاروق حسني الفنية، إلى جانب مقتنيات مختارة لأعمال بعض الفنانين المصريين والعالميين، فضلًا عن مكتبة تحتوي على كتب نادرة في مختلف فروع المعرفة، وقاعة مخصصة لعرض الأفلام التسجيلية.

ويعد متحف فاروق حسني الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يقدّم عرضًا متخصصًا ومتكاملًا لفنون التجريد، إلى جانب عرض مجموعة مختارة من مقتنيات عدد من كبار الفنانين المصريين والعالميين، في تجربة متحفية تجمع بين الفن المصري المعاصر والمدارس الفنية العالمية.

ويأتي افتتاح متحف فاروق حسني في إطار حرص مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون على دعم الحركة الثقافية والفنية في مصر، وتخليد المسيرة الإبداعية والفنية لأحد أبرز رموز الفن التشكيلي المصري والعربي، والذي ترك بصمة واضحة في المشهد الثقافي المصري على مدار عقود طويلة، سواء من خلال أعماله الفنية أو أدواره الثقافية والإدارية.