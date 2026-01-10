من اليمين الدستورية إلى انتخاب الرئيس.. تفاصيل أول جلسة للبرلمان

قالت وزارة شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد تتضمن عددًا من الإجراءات الدستورية والتنظيمية الواضحة، التي تبدأ بأداء اليمين الدستورية، وتنتهي بانتخاب رئيس المجلس ووكيلين له، وذلك وفقًا لما حدده الدستور ولائحة مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيان السبت، أن مجلس النواب يعقد في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية، برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه في إدارتها أصغر عضوين، حيث يتم خلال الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالدعوة لانتخاب أعضاء المجلس.

وأكدت الوزارة، أن أولى خطوات الجلسة الافتتاحية تبدأ بأداء اليمين الدستورية، حيث يؤدي الأعضاء نص اليمين المقرر دستوريًا دون أي تعديل أو إضافة، ويبدأ بها رئيس الجلسة والعضوان المعاونان، ثم باقي الأعضاء كلٌ على حدة، في جلسة واحدة أو أكثر بحسب العدد، مشددة على أنه لا يجوز لأي عضو مباشرة مهام عضويته قبل أداء اليمين الدستورية، وفي حال الغياب يؤدي العضو اليمين فور حضوره.

وأشارت الوزارة، إلى أن مكتب مجلس النواب يُشكل من رئيس المجلس ووكيلين، ويتم انتخابهم في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول، وذلك لمدة الفصل التشريعي بالكامل، وبالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أُعطيت.

وبينت أن المجلس يبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس أولًا، ثم الوكيلين عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، ولا يجوز إجراء أي مناقشات قبل انتخاب الرئيس، وتُقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويُجرى الانتخاب حتى ولو لم يتقدم سوى العدد المطلوب.

وأضافت أن عملية الانتخاب تكون سرية وتُجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب لرئيس المجلس ثم الوكيلين، ويُعد الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي يُرجّح الأكبر سنًا.

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز انتخاب رئيس المجلس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، وأن مهمة رئيس السن تنتهي فور إعلان انتخاب رئيس المجلس، الذي يباشر مهام الرئاسة مباشرة، على أن يُخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان النتائج.

وأكدت على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توعية الرأي العام والنواب الجدد بالمسار الدستوري والقانوني المنظم لانعقاد مجلس النواب، بما يضمن انتظام العمل البرلماني منذ جلسته الأولى.

