وزير الري: رفع درجة الجاهزية للتعامل مع السيول والأمطار الغزيرة

كتب- محمد نصار:

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

عُقد الاجتماع لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي وموسم الأمطار الغزيرة والسيول الحالي.

وأكد الدكتور سويلم، ضرورة إستمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة فى ضوء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة.

وشدد "سويلم"، على أهمية مواصلة العمل بكافة أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بإدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقًا للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وكافة المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ، وتحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء.

كما أكد مواصلة رفع درجة الجاهزية من أجهزة الوزارة المعنية للتعامل بفاعلية مع السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

