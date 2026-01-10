كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 15 يناير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء في نهارا شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

كما توقعت تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والطرق المؤدية من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء بداية من الأحد 10 وحتى الخميس 15 يناير.

