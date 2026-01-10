إعلان

استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

10:00 ص 10/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
  • عرض 6 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
  • عرض 6 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (5)
  • عرض 6 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)
  • عرض 6 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 15 يناير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء في نهارا شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

كما توقعت تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والطرق المؤدية من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء بداية من الأحد 10 وحتى الخميس 15 يناير.

اقرأ أيضا:

"العمل" تُعلن عن وظائف جديدة بالداخل والخارج - الراتب والتخصصات

"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
أخبار مصر

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
زووم

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
زوجة محمد النني الثانية تحتفل بتأهل المغرب لنصف نهائي أمم أفريقيا
مصراوي ستوري

زوجة محمد النني الثانية تحتفل بتأهل المغرب لنصف نهائي أمم أفريقيا
ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح
زكاة و مواريث

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان