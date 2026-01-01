بالفيديو.. تحذيرات رسمية من تأثير موجة البرد على المحاصيل الشتوية

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، من موجة شديدة البرودة نتيجة منخفض جوي قطبي، من المتوقع أن تبدأ اعتبارًا من ليلتي السبت والأحد، مؤكدًا أن هذه الأجواء تمثل البداية الحقيقية لفصل الشتاء في مصر هذا العام.

وأوضح "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، إذ قد تقترب من 4 إلى 5 درجات مئوية، خاصة في مناطق مصر الوسطى مثل المنيا وبني سويف وأسيوط، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض سيستمر لعدة أيام قبل أن تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي منتصف الأسبوع المقبل.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن الظاهرة الأبرز خلال الفترة المقبلة هي التذبذب الكبير بين درجات حرارة الليل والنهار، إذ قد يتجاوز الفارق 20 درجة مئوية، وهو ما قد يؤثر في بعض المحاصيل الزراعية، رغم كونها محاصيل شتوية تتحمل البرودة بطبيعتها، مثل القمح والفول والبنجر والبطاطس.

وأكد فهيم أن المناطق الأكثر عرضة للتأثر بانخفاض درجات الحرارة ليلًا هي محافظات مصر الوسطى، محذرًا من احتمالية تشكل سقيع خفيف في بعض المناطق، وناصحًا المزارعين بعدم ترك الأراضي الزراعية جافة، وضرورة الري قبل موجة البرودة، خاصة للمحاصيل التي تُروى على فترات متباعدة خلال فصل الشتاء.

وشدد على أهمية الالتزام بالري المنتظم للمحاصيل، مثل القمح والفول والبطاطس والطماطم، موضحًا أن الري يساعد على حماية النباتات من آثار السقيع، إلى جانب إضافة بعض المركبات الزراعية المعروفة لدى المزارعين، بما يسهم في انتظام امتصاص العناصر الغذائية.

ودعا محمد علي فهيم المواطنين إلى توخي الحذر بسبب البرودة الشديدة في الصباح الباكر، والتنبه لعدم التعرض لصدمات حرارية نتيجة التغير المفاجئ في درجات الحرارة بين الليل والنهار، مع ضرورة ارتداء ملابس مناسبة على مدار اليوم.

ولفت إلى انتشار الشبورة المائية خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، خاصة على الطرق السريعة والزراعية وفي مناطق الوجه البحري والساحل الشمالي، محذرًا من تأثيرها في مستوى الرؤية الأفقية، ولا سيما لمستخدمي الطرق في ساعات الليل المتأخرة.

وأشار فهيم إلى أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة ستستمر لمدة تتراوح بين 4 و5 أيام، مؤكدًا أن المتابعة الجيدة للمحاصيل الزراعية خلال هذه الفترة أمر بالغ الأهمية، نظرًا لاحتمالية زيادة نشاط بعض الآفات الزراعية نتيجة التغيرات المناخية.

واختتم رئيس مركز معلومات تغير المناخ تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالتوصيات الزراعية والفحص الدوري للمحاصيل خلال هذه الفترة يسهمان في تقليل الخسائر المحتملة والحفاظ على الإنتاجية الزراعية.

