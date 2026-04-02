قالت الإعلامية ياسمين عز، إن حالة عدم وضوح القرارات الرسمية بشأن تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية تضع الأسر في مأزق يومي، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم تتأخر في إعلان القرار رغم التحذيرات المسبقة من هيئة الأرصاد الجوية.

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

أضافت "عز" خلال برنامج "كلام الناس" على قناة "mbc مصر"، أن الوزارة فاجأت الطلاب والأهالي بإلغاء الدراسة للأسبوع الثاني على التوالي، متسائلة عن سبب تجاهل التحذيرات التي تصدر قبلها بأيام، مشيرة إلى أن هذا الارتباك يرهق الأسر.

وأكملت: ده تاني أسبوع على التوالي إن الدراسة مش هتتلغى تقوم الوزارة لاغية.. يا جماعة الهيئة بتقول من قبلها بأسبوع على الجو إحنا ليه بنتفاجئ؟.

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، أن غياب التنسيق يجعل الأمهات في موقف صعب، إذ تستيقظ إحداهن صباحًا لتجهز نفسها وأبناءها ثم تتفاجأ بتعليق الدراسة، معتبرة أن هذا المشهد يتكرر بشكل يثير الاستغراب ويكشف خللًا في إدارة الموقف: "الست الغلبانة اللي بتصحى الصبح وتجهز نفسها وتصحى عيالها وتتفاجئ أن الدراسة اتعلقت".

وأكدت ياسمين عز، أن الأمطار الحالية لم تعد تحمل الخير كما كانت في الماضي، مشيرة إلى أن الطقس بات متقلبًا بشكل يصعب التنبؤ به في الأيام المقبلة، وهو ما يضاعف من أثر المفاجآت على المواطنين.

وأشارت إلى أن الحل يكمن في الاعتماد على تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشكل مباشر، وتفادي عنصر المفاجأة الذي يربك حياة الطلاب والأسر، مؤكدة أن وضوح القرارات وتنسيقها مع التحذيرات الرسمية سيخفف كثيرًا من معاناة المواطنين.

