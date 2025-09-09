"في قبري ثلاث بيضات" تحصد جائزة خيري شلبي للرواية الأولى

كتب- محمد شاكر:

أعلن مجلس أمناء جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول في دورتها السادسة، بالشراكة مع دار الشروق، فوز رواية "في قبري ثلاث بيضات" للكاتب أحمد رشاد مكيوي بجائزة عام 2025، التي تزامنت مع الذكرى الرابعة عشرة لرحيل الكاتب الكبير خيري شلبي، والرابعة لرحيل ابنته الفنانة إيمان خيري شلبي، مؤسسة الجائزة.

جاء الإعلان خلال احتفالية أقيمت بمقر دار الشروق بمدينة نصر، الاثنين 8 سبتمبر، حيث تسلّم الكاتب درع الجائزة ووقع عقد نشر الرواية، بحضور أميرة أبو المجد، العضو المنتدب لدار الشروق، وأحمد بدير مديرها العام.

وضمّت لجنة التحكيم كلًّا من الروائي عزت القمحاوي، والناقد الدكتور شوكت المصري، والروائية نورا ناجي، وقد أشادت اللجنة بالروايات الخمس المدرجة في القائمة القصيرة، معتبرة أصحابها أصواتًا أدبية واعدة.

وتوقفت اللجنة عند روايتي "المتبجح" لطارق جمال سالم و"في قبري ثلاث بيضات"، مشيدة بما اتسمت به الأولى من بناء مزدوج بين الواقعي والمتخيَّل، ورسم متنوع للشخصيات، لكنها أوصت بنشرها خارج إطار الجائزة التي تُمنح لعمل واحد فقط.

أما عن حيثيات فوز "في قبري ثلاث بيضات"، فقد أكدت اللجنة أنها، عمل أدبي رفيع بلغة ثرية وسرد سلس قادر على تحويل التفاصيل اليومية إلى صور رمزية معبّرة، وقدّم شخصيات متماسكة، وظل رمز "البيضة" حاضرًا كاستعارة عن الهشاشة والخوف، وجمع بين الحميمية والعمق الفلسفي، كاشفًا عن خيبات جيل في مواجهة التحولات الاجتماعية، وتحلّى بصدق سردي بعيد عن الافتعال، مع حس ساخر رقيق ورؤية جمالية متماسكة.

يُذكر أن الجائزة أُطلقت عام 2020 تخليدًا لاسم خيري شلبي (1938–2011)، بمبادرة من ابنته الفنانة الراحلة إيمان خيري شلبي (1978–2021)، بهدف إتاحة الفرصة للأصوات الروائية الجديدة.

ومنذ شراكتها مع دار الشروق عام 2021، التزمت الدار بنشر الأعمال الفائزة إلى جانب عدد من الروايات التي أوصت لجان التحكيم بطباعتها.

