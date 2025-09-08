دون إصابات.. سقوط ركاب على سلم كهربائي بمحطة مترو مسرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في بيان أن حادثًا وقع اليوم بمحطة مسرة بالخط الثاني، إثر محاولة أحد الركاب من ذوي الهمم الصعود من مستوى الرصيف باستخدام السلم الكهربائي المتحرك بدلاً من المصعد المخصص.

وأوضحت الشركة في بيانها أن استخدام السلم الكهربائي أدى إلى انقلاب الكرسي المتحرك للخلف، ما تسبب في سقوط عدد من الركاب المتواجدين على السلم، دون أن تسفر الواقعة عن أي إصابات.

وأكدت إدارة المترو حرصها على سلامة جميع الركاب، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة داخل المحطات، واستخدام المرافق المخصصة لكل فئة حفاظًا على الأرواح، داعية الركاب إلى التعاون مع نُظار ومشرفي المحطات عند الحاجة للمساعدة.