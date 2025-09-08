وزارة العمل تعلن توقف بعض الخدمات الإلكترونية لمدة 48 ساعة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، اليوم الاثنين، بيانًا عاجلًا أعلنت فيه عن توقف عدد من الخدمات الإلكترونية والمعاملات المقدمة للمواطنين منذ يوم أمس الأحد الموافق 7-9-2025، مشيرةً إلى أن تلك الخدمات ستستأنف العمل خلال 48 ساعة.

وأوضحت الوزارة أن سبب التوقف يرجع إلى أعمال صيانة على أجهزة "الداتا سنتر" بمركز معلومات الوزارة، مؤكدةً أن هذه الصيانة تهدف إلى رفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية وضمان تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

ودعت وزارة العمل جميع المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة التوقف، والحصول على الخدمات بشكل مباشر "ورقيًا" من مديريات ومكاتب العمل والإدارات التابعة لها في القاهرة وجميع المحافظات، مؤكدةً أن الخدمات الإلكترونية ستعود للعمل بشكل طبيعي فور انتهاء أعمال الصيانة.