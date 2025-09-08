إعلان

وزارة العمل تعلن توقف بعض الخدمات الإلكترونية لمدة 48 ساعة

06:40 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

محمد جبران وزير العمل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، اليوم الاثنين، بيانًا عاجلًا أعلنت فيه عن توقف عدد من الخدمات الإلكترونية والمعاملات المقدمة للمواطنين منذ يوم أمس الأحد الموافق 7-9-2025، مشيرةً إلى أن تلك الخدمات ستستأنف العمل خلال 48 ساعة.

وأوضحت الوزارة أن سبب التوقف يرجع إلى أعمال صيانة على أجهزة "الداتا سنتر" بمركز معلومات الوزارة، مؤكدةً أن هذه الصيانة تهدف إلى رفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية وضمان تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

ودعت وزارة العمل جميع المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة التوقف، والحصول على الخدمات بشكل مباشر "ورقيًا" من مديريات ومكاتب العمل والإدارات التابعة لها في القاهرة وجميع المحافظات، مؤكدةً أن الخدمات الإلكترونية ستعود للعمل بشكل طبيعي فور انتهاء أعمال الصيانة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العمل الخدمات الإلكترونية مركز معلومات الوزارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة