رئيس قطاع حماية الطبيعة يتفقد محميتي نبق وسانت كاترين

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، توجيهاتها لقطاع حماية الطبيعة بتنفيذ البرنامج الدوري بالمرور على المحميات الطبيعية بمختلف المحافظات، بهدف تكثيف أعمال المتابعة والرصد للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها في دعم السياحة البيئية والاقتصاد القومي.

وفي هذا الصدد، زار الدكتور محمد يوسف، رئيس قطاع حماية الطبيعة، محافظة جنوب سيناء لتفقد بعض الأنشطة والبرامج المنفذة بمحميات نبق، ورأس محمد وسانت كاترين، ومتابعة أوجه التعاون مع المجتمع المحلي بما يعزز جهود الصون والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس قطاع حماية الطبيعة محمية نبق ووجه بتلافي بعض السلبيات بالمحمية، وعقد اجتماعًا مع العاملين بمحميات جنوب سيناء للاطلاع على مقترح ومخطط زمني لتلافي تلك السلبيات.

كما تضمنت الزيارة محمية سانت كاترين الطبيعية، حيث التقى مع بعض السكان المحليين، وعدد من عواقل مدينة سانت كاترين، وعقد اجتماعًا موسعًا مع رئيس مجلس مدينة سانت كاترين، ومع العاملين بالمحمية.

وعلى هامش الزيارة، أجرى "يوسف"، حوارًا مفتوحًا تناول خلاله سبل الارتقاء بمستوى أداء المحميات الطبيعية، وكيفية التصدي لأية تعديات على أراضي المحميات الطبيعية والعمل على إزالة فورًا، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات بكل حزم.

واختتمت الزيارة بلقاء اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، حيث تناول اللقاء تبادل الرؤى حول تطوير محمية نبق الطبيعية، بالإضافة إلى دراسة بعض الأوضاع بمحمية سانت كاترين تمهيدًا للعرض على وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة.

وتعتبر منطقة نبق محمية طبيعية متعددة الأغراض بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1511 لسنة 1992 والمعدل بالقرار رقم 33 لسنة 1996، حيث تبلغ مساحتها حوالي 600 كم2 وتتميز محمية نبق باحتوائها على عدة أنظمة بيئية هامة تشمل: الشعاب المرجانية - الكائنات البحرية والبرية - غابات المانجروف الموجود بكثافة كبيرة.

كما توجد بها أنظمة بيئية صحراوية وجبلية ووديان، ويعيش بالمنطقة بعض قبائل البدو وتعتبر المنطقة ذات جذب سياحي لهواة الغوص والسفاري ومراقبة الطيور.

اقرأ أيضًا:

ممنوع أخذ تراب أو رمال منها.. القانون يحظر التعدي على المناطق الأثرية

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتعلن طقس الـ6 أيام

وزير المالية: أنا أهلاوي وكنت مهاجمًا في نادي هليوبوليس