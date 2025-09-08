كتب- محمد سامي:

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عدة جلسات نقاشية موسعة بحضور رؤساء وممثلي القنوات الفضائية المختلفة ومقدمي البرامج الحوارية السياسية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي ينظمها المجلس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري.

وبحسب بيان، أكد المهندس خالد عبدالعزيز، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الإعلامية للوصول إلى توصيات وحلول عملية بتوقيتات محددة لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام، مع أهمية المتابعة الدورية للأداء وتنفيذ التوصيات بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة ووفق جدول زمني واضح يراعي التحديات والفرص القائمة.

وأشار إلى أن أحد الأدوار المحورية للإعلام في المرحلة الراهنة يتمثل في تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، من خلال تقديم محتوى موضوعي يستند إلى الحقائق والمصادر الرسمية، مع ضرورة التعاون المستمر بين الإعلام الوطني والجهات الحكومية لتوفير المعلومات بشفافية وفي توقيت مناسب، بما يعزز مناعة المجتمع ضد محاولات التضليل والتشويه التي تستهدف استقراره وتماسكه.

وعقب ذلك دارت مناقشات بين الحضور حول سبل تطوير المحتوى الإعلامي المقدم عبر القنوات الفضائية، واتفق الحضور على أهمية إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وتعزيز سرعة استجابة الوزراء والمسؤولين مع وسائل الإعلام الوطنية لمواجهة الشائعات، كما شددوا على ضرورة تحديث البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية، والاستثمار في الأجهزة الحديثة ومنصات البث الرقمي، إلى جانب دعم الإنتاج الإعلامي المشترك بين القنوات المصرية بما يسهم في إبراز الجهود التنموية والمشروعات القومية.

كما اتفق الحضور على أن تطوير العنصر البشري يُعد محورًا رئيسيًا لنجاح عملية التطوير، من خلال برامج تدريب متخصصة تواكب أحدث التقنيات وأساليب الإعلام العالمية، مع الالتزام بالمصداقية والشفافية لاستعادة ثقة الجمهور، وأكدوا كذلك ضرورة تحسين الأوضاع المادية للصحفيين والإعلاميين عبر تنمية عائدات الإعلانات وتعزيز المنافسة، بما يضمن بيئة مهنية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع ومواكبة التحديات الراهنة.

جدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة من الجلسات واللقاءات التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الفترة المقبلة، بحضور صناع المحتوى ومقدمي البرامج الرياضية ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الخاصة والحزبية، وصولًا لوضع الملامح الأساسية لخارطة طريق تطوير الإعلام المصري.