إعلان

بعد واقعة الإساءة للمولد النبوي.. إجراء عاجل لوزير الأوقاف للحفاظ على المنابر

01:56 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ترحيبه بتصريحات الدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، بشأن استعداد الأكاديمية للتنسيق مع الوزارة لإمدادها بمزيد من علماء الأزهر ووعاظه حفظًا للمنابر من غير المؤهلين، مع جاهزية الأكاديمية لتأهيل خطباء المكافأة والمتطوعين وتدريبهم، من خلال دورات علمية متخصصة في تفكيك الفكر المتطرف، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام برسالتهم.

وأكد الوزير في بيان له، اليوم، استحسانه لهذه الروح القائمة على التعاون بين أركان المؤسسة الدينية في مصر، بما تحمله من وحدة الرسالة والغاية في سبيل مكافحة الفكر المتطرف، ونشر الفكر الديني المستنير، وتحصين المجتمع عمومًا – والشباب خصوصًا – من مهاوي التطرف.

وأصدر الوزير تكليفه إلى الشيخ محمود أبو العزايم – مساعده لشئون التدريب والمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، بالتنسيق العاجل مع رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى لوضع ذلك الاستعداد الكريم موضع التنفيذ.

يأتي ذلك بعد الواقعة التي شهدتها إحدى قرى مركز ميت عمر بمحافظة الدقهلية، والتي أساء خلالها طالب بالثانوية الأزهريّة للمولد النبوي الشريف.

اقرأ أيضا:

ممنوع أخذ تراب أو رمال منها.. القانون يحظر التعدي على المناطق الأثرية

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتعلن طقس الـ6 أيام

وزير المالية: أنا أهلاوي وكنت مهاجمًا في نادي هليوبوليس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أسامة الأزهري واقعة الإساءة للمولد النبوي وزير الأوقاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة