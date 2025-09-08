كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ترحيبه بتصريحات الدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، بشأن استعداد الأكاديمية للتنسيق مع الوزارة لإمدادها بمزيد من علماء الأزهر ووعاظه حفظًا للمنابر من غير المؤهلين، مع جاهزية الأكاديمية لتأهيل خطباء المكافأة والمتطوعين وتدريبهم، من خلال دورات علمية متخصصة في تفكيك الفكر المتطرف، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام برسالتهم.

وأكد الوزير في بيان له، اليوم، استحسانه لهذه الروح القائمة على التعاون بين أركان المؤسسة الدينية في مصر، بما تحمله من وحدة الرسالة والغاية في سبيل مكافحة الفكر المتطرف، ونشر الفكر الديني المستنير، وتحصين المجتمع عمومًا – والشباب خصوصًا – من مهاوي التطرف.

وأصدر الوزير تكليفه إلى الشيخ محمود أبو العزايم – مساعده لشئون التدريب والمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، بالتنسيق العاجل مع رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى لوضع ذلك الاستعداد الكريم موضع التنفيذ.

يأتي ذلك بعد الواقعة التي شهدتها إحدى قرى مركز ميت عمر بمحافظة الدقهلية، والتي أساء خلالها طالب بالثانوية الأزهريّة للمولد النبوي الشريف.

