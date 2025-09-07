كتب- حسن مرسي:

وجّهت الإعلامية ريهام سعيد خلال فيديو على صفحتها الشخصية بفيسبوك، ردًّا على منتقديها الذين اتهموها بتغيير شكلها.

وقالت سعيد إنها لم تحاول تغيير ملامحها، بل حاولت فقط أرجع شكلي القديم نتيجة التقدم في العمر، مؤكدةً أنها تعرضت لجراحة تجميل خاطئة، وهو ما وصفته بـ"قدر ربنا".

وأكدت الإعلامية أنها لن تتهاون مطلقًا في مقاضاة أي شخص يوجه لها تعليقات سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددةً على أنها أم لثلاثة أطفال ولن تقبل بالإساءة.

وأضافت أنها على مدار مسيرتها الإعلامية، تطرقت إلى العديد من الموضوعات المؤثرة التي كانت تشغل الرأي العام، وسلطت الضوء على نماذج متعددة من خلال برنامجها "صبايا الخير".

كانت ريهام سعيد قد خصصت حلقة في برنامجها لتقديم الأطفال الذين تسهم مؤسسة "صبايا الخير" في علاجهم بالخارج. وأوضحت أن عددهم 11 حالة، وأغلبهم حالات حرجة. كما عرضت الإعلامية تقريرًا عن التطورات الصحية لهؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى لقاءات مع ذويهم.