إعلان

ريهام سعيد ترد على منتقديها: أحاول استعادة شكلي القديم بعد جراحة تجميل خاطئة

09:39 م الأحد 07 سبتمبر 2025

ريهام سعيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

وجّهت الإعلامية ريهام سعيد خلال فيديو على صفحتها الشخصية بفيسبوك، ردًّا على منتقديها الذين اتهموها بتغيير شكلها.

وقالت سعيد إنها لم تحاول تغيير ملامحها، بل حاولت فقط أرجع شكلي القديم نتيجة التقدم في العمر، مؤكدةً أنها تعرضت لجراحة تجميل خاطئة، وهو ما وصفته بـ"قدر ربنا".

وأكدت الإعلامية أنها لن تتهاون مطلقًا في مقاضاة أي شخص يوجه لها تعليقات سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددةً على أنها أم لثلاثة أطفال ولن تقبل بالإساءة.

وأضافت أنها على مدار مسيرتها الإعلامية، تطرقت إلى العديد من الموضوعات المؤثرة التي كانت تشغل الرأي العام، وسلطت الضوء على نماذج متعددة من خلال برنامجها "صبايا الخير".

كانت ريهام سعيد قد خصصت حلقة في برنامجها لتقديم الأطفال الذين تسهم مؤسسة "صبايا الخير" في علاجهم بالخارج. وأوضحت أن عددهم 11 حالة، وأغلبهم حالات حرجة. كما عرضت الإعلامية تقريرًا عن التطورات الصحية لهؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى لقاءات مع ذويهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ريهام سعيد صبايا الخير جراحة تجميل خاطئة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
الحكومة تستهدف النزول بمعدلات الدين إلى أقل رقم على مدار تاريخ مصر

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان