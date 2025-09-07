إعلان

محافظ الجيزة يُكلّف نوابًا لرئيس مركز ومدينة كرداسة

06:12 م الأحد 07 سبتمبر 2025

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتكليف السيدة رباب صبحي رمضان نائبًا لرئيس مركز ومدينة كرداسة لقطاع المشروعات.

كما تقرر تكليف السيد حسام إيهاب سيد نائبًا لرئيس مركز ومدينة كرداسة لقطاع أبو رواش وملف التصالح.

يأتي هذا القرار في إطار حرص محافظة الجيزة على تعزيز الأداء التنفيذي وتطوير منظومة العمل المحلي بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع ملفات العمل وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة تلبي تطلعات المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عادل النجار رباب صبحي مدينة كرداسة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان