محافظ الجيزة يُكلّف نوابًا لرئيس مركز ومدينة كرداسة

كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتكليف السيدة رباب صبحي رمضان نائبًا لرئيس مركز ومدينة كرداسة لقطاع المشروعات.

كما تقرر تكليف السيد حسام إيهاب سيد نائبًا لرئيس مركز ومدينة كرداسة لقطاع أبو رواش وملف التصالح.

يأتي هذا القرار في إطار حرص محافظة الجيزة على تعزيز الأداء التنفيذي وتطوير منظومة العمل المحلي بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع ملفات العمل وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة تلبي تطلعات المواطنين.