بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"

كتب- أحمد الجندي:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

وتضم السردية 5 فصول رئيسة تشمل: (استقرار الاقتصاد الكلي - الاستثمار الأجنبي المباشر - التنمية الصناعية والتجارة الخارجية - كفاءة ومرونة سوق العمل - التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية).

وتم إعداد السردية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتعد بمثابة إطار شامل يُحقق التنسيق والتكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، كما تستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير.

